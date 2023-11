Vesti s'impose et reste en lice pour le titre face à Pourchaire

La lutte pour le titre de Formule 2 entre Théo Pourchaire et Frederik Vesti pouvait s'achever dès aujourd'hui à Abu Dhabi, à condition que le Français, jouissant d'une avance de 25 points, en marque deux de plus que son rival danois. Ça partait mal : la grille inversée plaçait ce dernier au deuxième rang de la grille de départ, derrière Enzo Fittipaldi, tandis que Pourchaire s'élançait seulement 14e et fait l'objet d'une enquête des commissaires pour un essai de départ non réglementaire.

Après s'être porté à la hauteur de Fittipaldi au premier virage, Vesti a pris l'avantage au virage 5, après quoi l'échauffourée s'est transformée en fascinante bataille à quatre avec Isack Hadjar et Richard Verschoor. Vesti a finalement rétrogradé au quatrème rang derrière ces trois pilotes lorsque la course a été neutralisée par la voiture de sécurité, Juan Manuel Correa s'étant immobilisé en travers de la piste au virage 3 à la suite d'un contact avec Victor Martins, qui allait dégringoler dans la hiérarchie avec un museau troué. Pourchaire, lui, était déjà remonté au neuvième rang grâce à un bel envol.

Les candidats au titre ont gagné du terrain dans les tours suivant la relance, Vesti prenant immédiatement l'avantage sur Verschoor avant que Pourchaire se hisse dans les points aux dépens de Kush Maini. Le tricolore a ensuite poussé Ayumu Iwasa à la faute, alors que Vesti a fait l'extérieur à Hadjar dans le virage 9 après s'être positionné juste devant grâce au DRS. Cependant, le pilote Prema accusait déjà deux secondes et demie de retard sur le leader Fittipaldi. Il a progressivement réduit l'écart jusqu'à bénéficier du DRS au 17e des 23 tours.

Vesti a finalement trouvé l'ouverture dans le 20e passage au virage 6 ; Fittipaldi n'a rien pu faire, malgré le DRS dans la ligne droite suivante. Le protégé de Mercedes a ainsi remporté sa sixième victoire de la saison, décrochant de surcroît le meilleur tour de justesse ; il a donc porté son retard sur Pourchaire de 25 à 16 points, le pilote ART s'étant classé septième. Par conséquent, tout se jouera demain en ce qui concerne le titre.

Fittipaldi et Verschoor sont montés sur le podium, Dennis Hauger s'emparant de la quatrième place au dernier tour face à Hadjar. Auteur de la pole position pour demain, Jack Doohan est remonté de la dixième à la sixième position, tandis qu'Iwasa a marqué le dernier point disponible.

Abu Dhabi - Course Sprint