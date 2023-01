ART confirme Victor Martins aux côtés de Pourchaire

Après Théo Pourchaire hier, c'est au tour de Victor Martins d'être confirmé par ART Grand Prix pour la saison 2023 de Formule 2 ce mercredi. Contrairement à Pourchaire qui, bien qu'étant de deux ans son cadet, se lance dans une troisième campagne au sein de ce championnat, Martins va le découvrir, ayant gravi les échelons moins vite mais avec succès néanmoins.

Lors des quatre dernières années, Martins a été vice-champion puis champion de Formule Renault Eurocup, meilleur rookie en FIA F3 et enfin couronné dans cette même compétition la saison dernière. Soutenu par Alpine, le Français de 21 ans s'attaque désormais à l'antichambre de la Formule 1.

"La saison 2023 sera excitante et motivante", déclare Martins. "Après une année réussie avec ART Grand Prix, je n'envisageais pas la prochaine étape avec une autre équipe. Je suis impatient de découvrir ce championnat si relevé et compétitif avec une équipe aussi professionnelle et expérimentée. Les tests ont permis de lever les petits doutes que je pouvais avoir sur mon adaptation puisque je me suis senti à l'aise et en confiance. Mon objectif sera donc de faire tout mon possible pour remporter le titre dès la première année. Avec ART Grand Prix, j'ai tous les outils pour avoir de grandes ambitions."

"Relever le défi de la Formule 2 avec Victor est une suite logique après une année intense et conclue par le premier titre d'ART Grand Prix dans l'ère moderne de la F3", ajoute Sébastien Philippe, PDG d'ART Grand Prix. "Victor a énormément progressé en 2022 et il a prouvé dans des conditions difficiles humainement et sportivement qu'il avait la force mentale et le talent pour réussir de grandes choses au plus haut niveau du sport automobile. Les essais d'Abu Dhabi nous ont confortés dans sa capacité à s'adapter vite et bien à sa nouvelle monoplace. Sa détermination, son enthousiasme et son esprit conquérant seront des armes dans un championnat où la concurrence est rude."

Déjà sacré avec ART en Formule Renault Eurocup et en FIA F3, Martins vise donc dès cette saison un troisième titre avec la structure bourguignonne, dans un championnat où l'expérience compte beaucoup. Son meilleur temps lors des essais d'après-saison à Abu Dhabi est de bon augure dans cette optique.