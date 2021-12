Zhou s'impose après l'abandon d'Armstrong

La grille inversée a placé Marcus Armstrong en pole position ce soir, devant Ralph Boschung, Guanyu Zhou, Théo Pourchaire, Dan Ticktum, Liam Lawson et Robert Shwartzman. Couronné lors de la première course du week-end, Oscar Piastri occupait le huitième emplacement de la grille.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le départ n'a pas profité à Pourchaire, auteur d'un envol catastrophique, qui a rétrogradé du quatrième au douzième rang avant de remonter à la neuvième place dans le premier tour – un premier tour marqué par des batailles en pagaille dans le peloton, parfois à quatre de front. Boschung, qui craignait de ne pas avoir le rythme pour se maintenir aux avant-postes, a été dépassé par Zhou, tout comme Ticktum par Shwartzman, tandis qu'un audacieux Jack Doohan s'est défait de Pourchaire pour la neuvième place.

C'est alors que la voiture de sécurité est intervenue pour la première fois, et pas la dernière, à la suite d'un accrochage entre Olli Caldwell et Alessio Deledda, qui a contraint l'Italien à l'abandon. Armstrong menait devant Zhou, Boschung, Shwartzman et Ticktum.

Piastri, 13e, a reçu une mauvaise nouvelle : il a écopé de cinq secondes de pénalité pour avoir tassé Lawson hors de la piste au premier tour lors d'un moment de survirage. Le Champion 2021 de Formule 2 a alors réalisé une manœuvre fantastique en faisant l'extérieur à Jüri Vips et Roy Nissany simultanément au virage 6... avant de s'accrocher avec eux au freinage suivant ! C'était l'abandon pour Vips et Piastri et la voiture de sécurité a fait son retour en piste.

Le drapeau vert n'a pas été agité bien longtemps par la suite, puisque le leader Marcus Armstrong s'est immobilisé en bord de piste au restart, perdant l'opportunité d'une seconde victoire en Formule 2, qui aurait aussi été la seconde en deux week-ends. La direction de course a fait appel à la voiture de sécurité virtuelle.

Guanyu Zhou a hérité de la tête de la course, suivi par Robert Shwartzman. Le reste de l'épreuve a été plutôt calme aux avant-postes, et le futur pilote Alfa Romeo s'est imposé devant le dauphin du championnat et Ralph Boschung, qui a obtenu un étonnant second podium en trois courses. Quatrième, Dan Ticktum a résisté de justesse à la pression de Felipe Drugovich, qui avait précédemment fait l'extérieur à Jehan Daruvala dans la courbe rapide qu'est désormais le virage 9. Trois protégés de Red Bull complétaient le top 8 : Liam Lawson, ce même Daruvala et Jack Doohan.

Abu Dhabi - Course Sprint 2