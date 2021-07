Zhou s'impose et met un terme à sa série noire

Auteur d'un début de week-end très solide avec deux arrivées dans le top 6 et deux meilleurs tours en course, Oscar Piastri avait également signé la référence des qualifications à Silverstone. Le leader du championnat s'élançait donc de la pole position pour la Course Principale, devant Guanyu Zhou, Richard Verschoor, Dan Ticktum et Théo Pourchaire, ce top 5 ayant pris le départ en pneus mediums soit le composé disponible le plus tendre.

À l'extinction des feux, c'est Zhou qui a pris la tête devant Piastri, tandis que Ticktum a résisté aux assauts de Verschoor pour la troisième place. Pourchaire, cependant, a manqué son envol et a perdu trois places, Robert Shwartzman se hissant pour sa part dans le top 5.

La stratégie a joué un rôle crucial dans la course à la victoire, avec un arrêt au stand dès le sixième des 29 tours pour Ticktum et Shwartzman, qui ont alors adopté les pneus durs, tout comme Piastri au passage suivant – mais le pilote Prema a rétrogradé derrière Ticktum – et Zhou dans la huitième boucle. Verschoor, quant à lui, a attendu le onzième passage pour changer de gommes et, malgré un arrêt lent, s'est maintenu à la quatrième place virtuelle.

Jüri Vips, leader sur la stratégie alternative durs/mediums, a repris la piste au dixième rang après son propre arrêt au stand, virtuellement huitième toutefois, et a immédiatement adopté un bon rythme. L'Estonien a rapidement rattrapé le trio Shwartzman-Drugovich-Pourchaire mais n'a finalement réussi à doubler que le Français.

Au terme d'une course calme, Guanyu Zhou a remporté une victoire précieuse dans la course au titre, accompagné sur le podium par Dan Ticktum et Oscar Piastri, qui a dû résister aux assauts de Richard Verschoor dans les derniers tours, avec une belle bataille roue contre roue entre les deux hommes. Attention toutefois à ce que pourraient en penser les commissaires, car Piastri a tassé Verschoor hors de la piste à la sortie de Stowe, puis a lui-même dû couper la piste à Club.

Robert Shwartzman était cinquième devant Felipe Drugovich, Jüri Vips, Théo Pourchaire, Lirim Zendeli et Jehan Daruvala. Septième en début d'épreuve, Christian Lundgaard a été victime d'une roue mal fixée lors de son arrêt au stand, qui a spectaculairement rebondi dans la pitlane ; le Danois s'est classé 21e.

Oscar Piastri conserve la tête du championnat avec 108 points à son actif devant son compère de l'Alpine Academy, Guanyu Zhou (103 unités).

Silverstone - Course Principale