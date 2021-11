Grégoire Saucy confirmé par ART pour la saison 2022 de F3

Récemment titré en Formule Régionale by Alpine avec ART, Grégoire Saucy a disputé les essais F3 de Valence en début de semaine, toujours avec la structure française, y signant au passage le meilleur temps global. Ce vendredi, sa participation à la saison 2022 de FIA F3 avec la formation dirigée par Sébastien Philippe a été confirmée.

"Je suis honoré et heureux de poursuivre l’aventure avec ART Grand Prix qui est une équipe formidable", a déclaré celui qui a signé dix podiums dont huit victoires cette saison. "C’est un projet qui s’inscrit dans la continuité après notre superbe année 2021. Je connais l’équipe et son fonctionnement et ce sera un atout pour préparer la prochaine saison. Je tiens à remercier mes sponsors pour cette opportunité. Les essais de Valence se sont très bien passés même si j’avais beaucoup de nouveaux paramètres à intégrer. Cela dit, il est beaucoup trop tôt pour me fixer des objectifs car j’ai encore énormément de choses à apprendre. J’ai hâte de passer à la prochaine étape de ma préparation !"

Quant à Sébastien Philippe, il a ajouté : "Après deux années de collaboration fructueuses conclues par le premier titre de l’Histoire du Championnat d'Europe de Formule 3 régionale par Alpine, ART Grand Prix avait très envie de franchir un palier supplémentaire avec Greg. Il a montré toute l’étendue de son talent et de sa maturité en 2021. De plus, nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier humainement et sportivement et je suis ravi et impatient d’écrire un nouveau chapitre de notre collaboration."

Saucy a déclaré lors du test de cette semaine que le passage en F3 s'était avéré jusqu'à présent "plus facile" qu'il ne le pensait, ayant fait ses premiers pas dans de nouvelles machines moins de 24 heures après avoir couru à Monza dimanche. Il a été le plus rapide lors de la troisième journée, où il a réalisé le meilleur temps, et deuxième lors des deux premières journées, respectivement derrière Jack Doohan (Van Amersfoort Racing) et Jak Crawford (Prema).