Hadjar s'impose en Autriche, nouveau doublé français

C'est déjà la troisième victoire de la saison en FIA F3 pour le rookie Isack Hadjar. Après ses succès à Bahreïn et en Grande-Bretagne, le Français a remis le couvert en Autriche ce dimanche. Sous la pluie, le pilote Hitech a mené du départ à l'arrivée. Et la France a rayonné puisque Victor Martins, deuxième sur la grille, a assuré un nouveau doublé français après celui de Silverstone, la semaine dernière. Oliver Bearman, membre de la Ferrari Driver Academy, a complété le podium.

Les conditions difficiles ont piégé de nombreux pilotes sur le Red Bull Ring. Zdenek Chovanec et Francesco Pizzi, coéquipiers chez Charouz, se sont illustrés en s'accrochant à deux reprises. Le second contact, au 21e tour, a éliminé Chovanec et provoqué la sortie de la voiture de sécurité. Quelques instants plus tôt, Zak O'Sullivan a été envoyé en tête-à-queue par Pepe Marti alors que les deux hommes se battaient pour la 15e place. Et quelques instants plus tard, ce sont Jonny Edgar et Jak Crawford qui sont partis en toupie.

Le classement général est dominé par les francophones. Martins mène avec 98 points et ne compte plus qu'une unité d'avance sur Hadjar. Arthur Leclerc, le frère de Charles, pointe à la troisième place avec 91 points.

Red Bull Ring - Course Principale