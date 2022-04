Isack Hadjar hérite de la victoire pour ses débuts en FIA F3

Pour sa première course en tant que membre du Red Bull Junior Team, sa première en FIA F3 également, Isack Hadjar a frappé un grand coup. Sur le Circuit international de Bahreïn, le pilote Hitech Grand Prix était s'élançait quatrième grâce à la grille inversée après s'être qualifié neuvième ; il a remporté la victoire et pris la tête du championnat.

C'est pourtant Oliver Bearman, protégé de Ferrari, qui a franchi la ligne d'arrivée en premier, avec trois secondes et demie d'avance sur Hadjar, après avoir remporté un duel pour la tête de la course face à Zak O'Sullivan en début d'épreuve. Bearman a toutefois été pénalisé de cinq secondes juste à l'arrivée pour non-respect des limites de la piste.

C'est ainsi Hadjar qui a hérité de la victoire et des dix points qui vont avec. S'il a rétrogradé à la cinquième place en début d'épreuve, le Français de 17 ans est néanmoins parvenu à se défaire d'Alexander Smolyar, d'O'Sullivan et de Zane Maloney lors d'une épreuve où les batailles ont été légion dans tout le peloton. Smolyar complétait le podium sans représenter la Russie, devant un Maloney qui a franchi la ligne d'arrivée avec 15 millièmes d'avance sur Arthur Leclerc. O'Sullivan a chuté au sixième rang.

Les deux seuls abandons à déplorer sont ceux des deux pilotes francophones d'ART, Grégoire Saucy et Victor Martins, qui se sont accrochés au premier virage alors qu'ils évoluaient dans le top 10. Cela ne les handicapera pas toutefois pour la Course Principale, dont ils prendront le départ là où ils se sont qualifiés : quatrième et cinquième respectivement.

Bahreïn - Course Sprint