Martins remporte sa 1re victoire, Novalak campe sur le podium

Parmi les informations du week-end de F3, l'officialisation du fait que la finale de la saison se tiendrait non pas à Austin fin octobre comme initialement prévu mais du côté de Sotchi fin septembre, dans trois semaines. Cela ne changeait pas grand-chose donc pour Zandvoort, qui restait l'avant-dernière manche de la saison.

Au sortir de ce meeting, Dennis Hauger a fait la bonne opération puisqu'il a conforté son avance sur Jack Doohan au championnat pilotes, grâce notamment à sa victoire lors de la troisième course néerlandaise. Avec une avance de 43 unités et trois courses restantes, il peut aborder la finale avec une certaine sérénité.

Mais le week-end aura également été prolifique côté français. En effet, si la première course, remportée par Arthur Leclerc, le frère de Charles, a été relativement discrète, la seconde a vu les tricolores réaliser un doublé. Victor Martins a en effet, à cette occasion, signé sa toute première victoire dans le championnat. Ce succès est intervenu grâce à un dépassement par l'extérieur au virage 1 sur Clément Novalak, avant d'avoir à lui résister en fin d'épreuve après une intervention du Safety Car.

"Je ne sais pas quoi dire", déclarait à l'issue de la course le pilote MP Motorsport, équipe qui courait à domicile ce week-end. "Nous venons de remporter notre première victoire de la saison, notre première victoire en Formule 3, et c'est incroyable. Je veux remercier l'équipe parce que la voiture a été incroyable, j'ai tout donné."

Les espoirs étaient grands de bien figurer également le lendemain dans la troisième course, la plus rémunératrice en termes de points, pour celui qui l'abordait alors en troisième position du classement général et sur la grille. Toutefois, après avoir longtemps occupé la dernière place sur le podium derrière un David Schumacher difficile à doubler et multipliant les défenses musclées, Martins a pêché par impatience. Dans une manœuvre désespérée au virage 3 en fin de course, il s'est privé du podium en envoyant l'Allemand dans le mur et en écopant de dix secondes de pénalité.

S'il a tout de même sauvé le point de la dixième place, c'est évidemment un résultat décevant au vu du rythme affiché. Loin d'un Hauger intouchable, la seconde position de cette course est ainsi revenue à Novalak qui s'est montré patient et a su profiter de l'accrochage entre les deux pilotes devant lui. Le pilote Trident s'est donc offert deux secondes places en deux courses, lui permettant de remonter à la troisième position du classement général, à 71 unités du Norvégien et cinq points devant le duo Victor Martins-Frederik Vesti.

"Évidemment, je ne vais pas renoncer à un podium mais je pense que David le méritait vraiment aujourd'hui", a déclaré Novalak à propos de son équipier Schumacher. "Il a réalisé, de mon point de vue, une course parfaite. C'était un pilotage admirable, donc je me sens vraiment mal pour lui qu'il ne soit pas là-haut."

