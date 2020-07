Pourchaire signe un premier succès opportuniste en FIA F3

Après les succès d'Oscar Piastri, Liam Lawson et Frederik Vesti lors des trois premières courses de la saison sur le Red Bull Ring, Piastri et Vesti étant rookies, la quatrième manche sur le circuit autrichien a consacré un nouveau débutant en la personne de Théo Pourchaire.

Lire aussi : La saison 2020 de F2 et de F3 ne s'arrêtera pas à Monza

Auteur d'un bel envol depuis la première ligne, Pourchaire a pris la tête de la course aux dépens de Jake Hughes à l'extinction des feux, course qui s'est avérée passionnante avec de multiples changements de leader grâce au DRS.

C'est un duel entre Jake Hughes et Liam Lawson qui s'est rapidement dessiné, mais les deux hommes se sont accrochés au virage 4 en fin d'épreuve et ont tous deux été contraints à l'abandon, suspension tordue. La course a été neutralisée par le Safety Car jusqu'à l'arrivée, Pourchaire se voyant offrir la victoire sur un plateau.

C'est néanmoins un beau succès pour le membre de l'académie Sauber, qui devient de justesse le plus jeune vainqueur de l'Histoire du GP3/F3, à 16 ans, 10 mois et 22 jours. Mitch Evans avait 16 ans, 10 mois et 27 jours lorsqu'il s'est imposé à Barcelone en 2011.

Protégé de Renault, Oscar Piastri conserve la tête du championnat avec 44 points devant Frederik Vesti (37,5), Logan Sargeant (34) et David Beckmann (31,5).

