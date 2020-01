Red Bull ajoute un pilote de 14 ans à sa filière

Le jeune Crawford a terminé septième du championnat USF2000 l'an passé. Il a reçu le soutien de Red Bull afin de venir courir en Europe et il va rejoindre Van Amersfoort Racing pour disputer les championnats allemand et italien de F4 en 2020. Il retrouvera d'ailleurs dans cette écurie et pour le même programme Jonny Edgar, pilote britannique de 15 ans.

Par ailleurs, les juniors de la firme autrichienne provenant de la F3 ont déjà été annoncés, avec les arrivées de Juri Vips en Super Formula chez Team Mugen et de Yuki Tsunoda en F2 au sein de Carlin.

Un autre pilote, qui a débuté l'an passé en FIA F3, Liam Lawson (Champion 2019 de Toyota Racing Series) a conservé son statut de pilote Red Bull et va passer de MP Motorsport à Hitech, structure avec laquelle Vips a lutté pour le titre l'an passé. Lawson défend actuellement sa couronne en TRS et est en tête au classement d'une discipline à laquelle Tsunoda participe également.

Dennis Hauger, pilote norvégien, a remporté le championnat de F4 Italie l'année dernière et va rejoindre Lawson chez Hitech. Jack Doohan, le fils de la Légende des Grands Prix moto Mick, a d'ores et déjà été confirmé en FIA F3 chez HWA.

La grille de F3 en 2020 à ce jour :