Victor Martins décroche le titre de Formule 3

Contrairement à ce qui s'est passé en Formule 2 et (probablement) en Formule 1, le suspense a duré jusqu'au bout en cette saison 2022 de FIA F3. Et c'est Victor Martins qui a finalement triomphé, alors que pas moins de six pilotes abordaient la dernière course avec une chance de titre à Monza.

Ce week-end de Formule 3 a été fort en rebondissements, ce dès les qualifications : Isack Hadjar a mis deux roues dans les graviers à l'extérieur de la Curva Alboreto (anciennement Parabolica). À cette vitesse, impossible de rattraper le coup. Le jeune Français a percuté le mur, furieux de cette erreur qui l'a condamné à la 16e place de qualifications qui déterminent la grille de départ des deux courses. Pendant ce temps, Maloney, Staněk, Martins, Leclerc et Bearman étaient tous aux avant-postes, du second au sixième rang, derrière le poleman Aleksandr Smolyar.

Pour couronner le tout, Hadjar a connu une nouvelle déconvenue lors de la Course Sprint, un léger contact ayant endommagé son aileron avant, entraînant un coûteux passage par la voie des stands. Le pilote Hitech GP n'est toutefois pas le seul à être parti à la faute lors de cette épreuve : c'est également le cas de son compatriote Martins, un contact avec Arthur Leclerc ayant expédié le tricolore dans le bac à gravier de la Curva Biassono ; après avoir rétrogradé au 27e rang, le leader du championnat est parvenu à arracher le point de la dixième place au dernier tour. Pendant ce temps, Bearman jouait la victoire jusqu'au bout face à Franco Colapinto ; Maloney et Leclerc marquaient également des points précieux.

Martins a donc abordé la dernière course en leader, avec 127 points, devant Hadjar (121), Bearman (114), Maloney (109), Staněk (109) et Leclerc (104). Maloney s'est emparé de la tête à l'extinction des feux, mais Martins a profité de sa bataille avec Smolyar pour prendre l'avantage sur eux. Le Français n'est toutefois pas parvenu à résister à Maloney et à Bearman, et s'est contenté du rôle d'observateur privilégié de leur lutte pour la victoire jusqu'à un accident impliquant Kush Maini et Brad Benavides. Le drapeau rouge a été agité et la course n'a finalement pas été relancée.

Victor Martins (ART Grand Prix)

Or, plusieurs pilotes dont Martins ont finalement reçu une pénalité de cinq secondes pour non-respect des limites de la piste. Dans une certaine confusion, le Français a rétrogradé à la quatrième place au classement final ; c'était suffisant pour conserver l'avantage sur Zane Maloney et Oliver Bearman !

Cette course conclut une seconde campagne en FIA F3 réussie pour Martins, qui était déjà le meilleur rookie l'an dernier. Âgé de 21 ans, le pilote ART Grand Prix a signé sept podiums dont cinq en course principale, parmi lesquels deux victoires. Il succède à trois représentants de Prema au palmarès du championnat : Robert Shwartzman, Oscar Piastri et Dennis Hauger. C'est par ailleurs le second titre en monoplace du protégé d'Alpine, puisqu'il a remporté la Formule Renault Eurocup en 2020.

Derrière Martins (139 points), les rookies Maloney (134) et Bearman (132) ont donc brillé cette saison. Handicapé par son erreur en qualifications, Hadjar (123) a chuté au quatrième rang, suivi par Staněk (117) et Leclerc (114). Jak Crawford, septième avec 109 points, finit à seulement 30 longueurs du titre.