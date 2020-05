Abt perd son volant Audi et donne sa version des faits

C'est un sujet qui a fait débat toute la journée dans le monde du sport automobile : Daniel Abt suspendu par l'écurie Audi pour s'être fait remplacer par un simracer professionnel lors de la dernière épreuve du Race at Home Challenge, composé de courses virtuelles visant à lever des fonds en faveur de la lutte de l'UNICEF contre le COVID-19.

Au volant de la monoplace d'Abt, le jeune Lorenz Hörzing a pris la troisième place de la course – des performances inhabituellement bonnes par rapport à celles d'Abt sur la plateforme rFactor2, ce que n'ont pas manqué de remarquer ses rivaux. Stoffel Vandoorne, qui a perdu la victoire à cause d'un accrochage avec Hörzing, était particulièrement remonté contre l'Allemand.

Il est désormais confirmé que la suspension d'Abt par Audi n'est pas temporaire et que le vainqueur de deux E-Prix ne courra plus pour l'écurie germanique, avec laquelle il a participé aux 63 épreuves de l'Histoire de la FE. "J'ai été informé aujourd'hui dans une conversation avec Audi que nous allions nous séparer", indique Abt dans une vidéo de 15 minutes publiée ce mardi en fin de journée. "Nous ne courrons plus ensemble en Formule E, et notre collaboration est terminée. Ça fait mal, et je n'ai jamais rien ressenti de tel dans ma vie."

Abt tient néanmoins à donner sa version des faits, insistant pendant de longs instants sur le contraste marquant entre ce jeu vidéo et la réalité, dénonçant un manque de réalisme criant et estimant que ce n'est donc "pas un événement professionnel". Il poursuit : "Alors que nous nous préparions pour le Race At Home Challenge sur un stream Twitch, nous avons été en contact avec des simracers. Nous avons parlé simracing, piloté ensemble, nous nous sommes amusés."

"Ce jour-là, nous avons eu une conversation, et nous avons eu cette idée : ce serait marrant qu'un simracer me remplace pour montrer aux autres pilotes ce dont il est capable, qu'il saisisse cette opportunité de courir face à eux. Nous voulions en parler et créer une histoire sympa à raconter aux fans." Une vidéo montre effectivement Abt, au volant sur le circuit de Monaco, s'exclamant : "Franchement, tu veux faire cette course à ma place ? Je suis sérieux, je suis sérieux. Ce serait super marrant."

Lorenz Hörzing (sous l'apparence de Daniel Abt) face à Stoffel Vandoorne

Abt insiste tout particulièrement sur le fait que cette manœuvre n'avait pas pour but d'améliorer ses résultats et qu'il n'a aucunement tenté de dissimuler la supercherie. "Il est très important pour moi de dire que je n'ai jamais eu l'intention de laisser un autre pilote me remplacer afin d'obtenir un résultat et de garder le secret par la suite, juste pour me donner l'air meilleur, car ce n'est pas le cas. Ces points, ce résultat, ils ne représentent rien pour moi", déclare-t-il, catégorique. "Cela n'a aucun impact, je ne reçois pas d'argent, rien de la sorte. Le simracer n'a reçu aucun argent de ma part non plus, c'était simplement une idée commune. Les simracers ont aimé cette idée, ils trouvaient ça enthousiasmant et nous aussi. Voilà comment ça s'est passé."

"Nous n'avons jamais eu l'intention de vous mentir ou de vous cacher des choses. Je crois que communiquer cette idée ouvertement lors d'une diffusion en direct, avec 1000 téléspectateurs, montre que nous ne cachions rien. J'ai même fait des allusions aux autres pilotes sur WhatsApp. Je leur ai demandé quel serait un bon chrono pour obtenir le top 5. Ils ont répondu, et le jeune simracer l'a fait. Il a fini troisième."

"J'étais conscient qu'il était possible de vérifier l'adresse IP, nous n'avons pas caché ça en utilisant un VPN. Nous avons laissé les choses telles quelles, car nous n'avions pas l'intention de ne pas être démasqués. Pareil pour l'interview du top 3 après la course, à laquelle je n'ai volontairement pas participé, car je ne voulais pas la faire : cela n'aurait pas été correct."

Aussi Abt dénonce-t-il le rôle des médias, insinuant qu'ils ont joué un rôle dans son éviction. "Peu après la course, cela a pris un chemin que je n'aurais jamais pu imaginer, même en rêve. On m'a demandé de faire un don de 10 000 € à une œuvre caritative, ce que j'ai fait immédiatement, je n'ai pas essayé de le contester. Puis c'est arrivé dans les médias, qui m'ont présenté comme un tricheur sans me donner l'opportunité d'en parler, de peut-être leur dire ce qui s'était vraiment passé. Je peux comprendre que nous sommes allés trop loin avec cette idée. Avec le recul, nous n'avons pas suffisamment réfléchi au sérieux et aux conséquences de la situation. Nous avons ainsi commis une énorme erreur. J'assume cette erreur et toutes les conséquences de mes actes."

Visiblement ému, l'Allemand de 27 ans conclut sur une note d'espoir : "Dans la vie, on fait des erreurs. J'ai l'impression de ne pas pouvoir tomber plus bas. Je suis à terre, mais je vais me relever. Je reviendrai. Je serais ravi si vous acceptiez mes excuses et me souteniez à nouveau à l'avenir."