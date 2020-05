Suspendu par Audi, Abt pourrait perdre son volant

Suite à la controverse qu'il a provoquée le week-end dernier lors de la course de Formule E virtuelle, Daniel Abt a été suspendu "avec effet immédiat" par l'équipe Audi Sport. Le pilote allemand court pour la marque aux anneaux dans le championnat 100% électrique depuis sa création, et représentait également ses couleurs pour le Race at Home Challenge.

Championnat virtuel créé par la Formule E pendant la crise du coronavirus, le Race at Home Challenge réuni les pilotes du plateau tout en récoltant des fonds pour l'Unicef. Mais lors de la course de samedi dernier, Daniel Abt a laissé sa place à un simracer professionnel tout en laissant croire qu'il pilotait sa monoplace. Une fois la supercherie avérée, il a été disqualifié et condamné à verser 10 000 € à une œuvre caritative.

"Daniel Abt n'a pas piloté lui-même sa voiture en qualifications ni en course pour la cinquième manche du Race at Home Challenge le 23 mai, mais a laissé un simracer professionnel le faire", confirme ce mardi un communiqué d'Audi. "Il s'est excusé le lendemain et a accepté la disqualification. L'intégrité, la transparence et le respect constant des règles sont des priorités pour Audi. Cela s'applique à toutes les activités dans lesquelles s'implique la marque, sans exception. Pour cette raison, Audi Sport a décidé de suspendre Daniel Abt avec effet immédiat."

Àgé de 27 ans, Daniel Abt est l'un des rares pilotes à avoir participé à l'intégralité des E-Prix de Formule E de l'Histoire, tout comme son coéquipier Lucas di Grassi ou encore Jérôme d'Ambrosio et Sam Bird. Tandis que la saison de Formule E est en pause forcée en raison de la pandémie de COVID-19, reste à savoir quelles conséquences aura cette suspension pour la suite. Il apparaît désormais vraisemblable que Daniel Abt perde son volant dans l'équipe suite à cet incident.

"J'aimerais m'excuser auprès de la Formule E, de mes fans, de mon équipe et des autres pilotes pour avoir fait appel à de l'aide extérieure samedi", regrettait-il dès dimanche. "Je n'ai pas pris [la course] autant au sérieux que ce que j'aurais dû faire. Je suis surtout désolé de cela, car je sais à quel point l'organisation de la Formule E a travaillé sur ce projet. Je sais que mon erreur a un goût amer, mais ça n'a jamais été fait avec une mauvaise intention."