Alex Lynn s'empare de la première pole à Londres

La pluie s'était invitée lors de la dernière séance d'essais du premier E-Prix de Londres et le circuit traversant le centre ExCeL London était encore humide au coup d'envoi des qualifications. En raison de l'amélioration des conditions de piste au fil des passages, il n'y avait qu'un maigre espoir de voir les pilotes du premier groupe se qualifier pour la Super Pole. Seul Edoardo Mortara était encore dans le match mais le pilote Venturi a ensuite été éliminé par les pilotes du troisième groupe.

En tête au terme des EL2, Max Günther est parti à la faute dans le dernier secteur et a provoqué la sortie du drapeau rouge. Une fois la BMW Andretti évacuée, André Lotterer s'est emparé du meilleur temps de la séance (1'23"900), devant Alex Lynn et Jake Dennis. Le top 3 n'a pas changé après le passage du quatrième groupe, mais Sébastien Buemi, Sergio Sette Câmara et Norman Nato ont tous trois décroché leur ticket d'entrée pour la Super Pole.

Premier à s'élancer, Nato a établi un temps de Super Pole de 1'23"9, ce qui a été battu d'un dixième par Sette Câmara et de deux dixièmes par Buemi. Lors des passages suivants, Dennis a amélioré (1'23"5) puis Lynn a fait encore mieux : 1'23"245 et un record dans le deuxième secteur.

Les regards se sont alors tournés vers Lotterer, détenteur du meilleur temps après le passage des quatre groupes. Mais le pilote Porsche n'a pas été en mesure d'améliorer la marque d'Alex Lynn, offrant au Britannique sa première pole depuis l'E-Prix de New York 1 de 2017 ! La première ligne est même 100% anglaise puisque Jake Dennis est deuxième.

Sam Bird, leader du classement général, ne s'élance que depuis la 18e position sur la grille de départ. António Félix da Costa et Robin Frijns, dauphins de Bird au championnat, partent respectivement 17e et 22e. Enfin, la dernière ligne est composée de Jean-Éric Vergne, qui a commis une erreur lors de son tour chronométré, et de Max Günther, qui n'a pas signé de temps. Le départ du premier E-Prix de Londres sera donné à 16h.

E-Prix de Londres 2021 - Qualifications

