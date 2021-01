Alpine pourrait rejoindre la Formule E avec Lotus

Renault a dévoilé les contours de sa nouvelle stratégie lors d'une conférence nommée Renaulution, précisant notamment la direction que va prendre sa marque sportive, Alpine, dont le nom va être utilisé en F1 à partir de la saison 2021. Un partenariat a été annoncé avec Lotus pour le développement d'une version électrique de l'A110. L'accord entre les deux entités pourrait prendre d'autres formes, notamment en sport automobile. "Une collaboration pour renforcer la plateforme d'Alpine, en couvrant la Formule 1, la Formule E et l'Endurance est [...] à l'étude", a précisé Lotus dans un communiqué de presse.

Alpine est déjà présent en WEC et la marque va quitter le LMP2 pour la catégorie principale cette année, en engageant un châssis Oreca LMP1. À plus long terme, le constructeur évalue la faisabilité d'un programme Hypercar, auquel Lotus pourrait donc être associé, mais la marque britannique a précisé qu'aucune décision n'a été prise pour le moment, qu'il s'agisse de la Formule E ou de l'endurance.

"Nous explorons ensemble des opportunités dans le sport automobile", a confirmé un porte-parole de Lotus à Motorsport.com. "Lotus a évidemment une riche histoire en sport automobile et un riche palmarès au plus haut niveau, tandis que Renault et Alpine sont des experts de la Formule 1, la Formule E, l'Endurance, et pas seulement. Cela pourrait ouvrir des opportunités très intéressantes mais à ce stade, c'est simplement une possibilité."

Renault a été impliqué lors des quatre premières saisons de Formule E avec sa propre marque aux côtés de la structure française e.dams, décrochant trois titres des équipes et un des pilotes, grâce à Sébastien Buemi. À partir de la saison 2018-19, Renault a laissé sa place à Nissan, autre marque phare de l'Alliance. Le dernier programme majeur de Lotus était en F1, quand la marque donnait son nom à l'équipe détenue par Genii Capital, depuis devenue Renault puis... Alpine.

Plusieurs constructeurs intéressés par la Formule E

Cet intérêt d'Alpine et Lotus pour la Formule E est une bonne nouvelle pour la catégorie après une fin d'année difficile, qui a vu BMW et Audi annoncer qu'ils quitteront le championnat à l'issue de la saison 2021. D'autres nouveaux arrivants sont possibles, à commencer par McLaren. En début de semaine, la formation britannique a annoncé avoir signé une option lui permettant de rejoindre la catégorie pour le lancement de la Gen3, lors de la saison 2022-23, et au moins un autre constructeur a exprimé son intérêt.

"Nous sommes vraiment confiants pour remplacer l'équipe Audi, il y a un fort intérêt pour ce modèle d'équipe", a déclaré Jamie Reigle, le directeur général de la Formule E, à Motorsport.com. "Ensuite, il y a la question de l'arrivée de nouveaux constructeurs. Sans donner de nom, il y en a un avec qui nous avons discuté juste avant Noël."

"Ils ont dit : 'Nous avons étudié la Formule E en 2018. Cela semblait vraiment compétitif, cela semblait un peu coûteux, nous savions que nous devions dépenser une certaine somme pour le groupe propulseur. C'est pour ça que nous ne sommes pas venus en 2018. En étudiant la Gen3 maintenant, si vous êtres sérieux sur le contrôle des dépenses et que vous continuez à croître, nous voulons étudier à nouveau la situation.'"

"Ils sont encore loin de s'engager et de mettre en place un programme, mais c'était nouveau et c'était après [les annonces d'Audi et BMW]. Il y a toute une liste de constructeurs à des étapes différentes dans leur transition vers l'électrique et nous pensons toujours que la proposition [de la Formule E] est très pertinente parce qu'elle est liée à la recherche et au développement, et qu'elle permet de se confronter aux meilleurs en compétition. Ensuite, il y a l'aspect marketing."

Propos recueillis par Matt Kew



