André Lotterer met fin à sa carrière en monoplace

Comme pressenti, André Lotterer ne restera pas au sein de l'écurie Andretti en Formule E et va quitter la Formule E, discipline dans laquelle il évoluait depuis la saison 2017-2018. À 41 ans, le pilote allemand a lui-même indiqué qu'il mettait un terme à sa carrière en monoplace, après avoir bouclé l'exercice 2022-2023 de la discipline tout électrique au 18e rang du championnat, avec pour meilleur résultat une quatrième place à Mexico.

La saison dernière, André Lotterer a rencontré de nombreuses difficultés et a peiné à faire jeu égal avec son coéquipier Jake Dennis, auteur de 11 victoires dont deux podiums et sacré Champion du monde.

Après avoir débuté en Formule E avec Techeetah il y a six ans, André Lotterer avait roulé pour Porsche entre 2019 et 2022 avant de rejoindre Andretti par le biais d'un accord avec le constructeur allemand dont il est toujours aujourd'hui pilote d'usine. Il aura décroché sept deuxièmes places mais n'est jamais parvenu à remporter un E-Prix, terminant sa meilleure saison à la huitième place du championnat.

Passé également par la Super Formula, et auteur d'un départ en Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps en 2014 avec Caterham, le triple vainqueur des 24 Heures du Mans avec Audi va désormais se concentrer exclusivement sur l'Endurance et sur son engagement en WEC avec Porsche en LMDh.

"Il est temps pour moi de refermer un chapitre de 26 années en monoplace", a-t-il confirmé ce vendredi. "J'ai décidé de ne plus courir en Formule E pour me consacrer pleinement au défi de remporter une quatrième fois les 24 Heures du Mans et le WEC avec Porsche. C'était génial de rouler en Formule BMW, Formule Renault et Formule 3, en Champ Car, en Formula Nippon et Super Formula, en Formule 1 et enfin en Formule E, que j'ai rejoint lors de la Saison 4 en 2017."

"Je tiens à remercier personnellement Alejandro Agag, son équipe et la FIA pour avoir créé la Formule E. C'était une aventure fantastique et vous avez changé nos vies. La Formule E a été le championnat le plus difficile et le plus amusant dans lequel j'ai couru ! Je suis extrêmement reconnaissant et fier d'avoir couru en Formule E et d'avoir fait la promotion de technologies durables, ainsi que d'avoir rencontré des gens incroyables dans ce paddock, donc certains sont devenus aujourd'hui mes meilleurs amis."