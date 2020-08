António Félix da Costa signe un second succès de rang à Berlin

Au départ, Félix da Costa prend un excellent envol alors que la bataille fait rage derrière lui pour la troisième position entre De Vries et Lynn. Rapidement, un train se forme derrière le duo alors que Buemi n'est pas distancé de façon irrémédiable par le leader du championnat. Dans le troisième tour, Lynn perd une place au profit de Frijns. Le Néerlandais finit d'ailleurs par dépasser son compatriote pour la troisième position, au prix d'une attaque comme souvent tranchante.

En raison de débris répandus par un contact avec le mur de Günther, la direction de course met en place le Full Course Yellow, peu de temps après que Buemi a activé son Attack Mode. Cependant, le dispositif est relancé au tour suivant après que Bird ait lui-même perdu une partie de son aileron avant.

Après une vingtaine de tours de course, Di Grassi s'empare de la troisième place alors que les écarts se sont resserrés devant entre les pilotes du top 4, toujours mené par Félix da Costa et Buemi. De Vries connaît alors un problème technique qui déclenche le troisième FCY du jour, le Néerlandais s'employant lui-même à aider les commissaires à mettre sa voiture en sûreté, ce qui constitue une infraction puisqu'il faut attendre d'avoir l'accord du directeur de course pour sortir de la monoplace. Une enquête est déclenchée.

Félix da Costa, croisière !

La course reprend avec 23 minutes au compteur et Di Grassi sur les talons de Buemi. Félix da Costa en profite pour prendre son premier Attack Mode : il reste devant le Suisse et s'échappe, prenant au passage le meilleur tour. Derrière, la lutte est intense à partir de la cinquième place où Bird se défend bien malgré sa monoplace abîmée. Au prix d'un double dépassement pendant qu'il utilisait son Attack Mode, Vandoorne se hisse en cinquième place après être parti 13e. Le Belge est également détenteur du meilleur tour.

S'il ne peut rien contre Buemi, Di Grassi résiste en revanche très bien à Frijns alors que ce dernier dispose de l'Attack Mode. Une douzaine de minutes avant la fin du chronomètre, Vergne se plaint de ses pneus arrière. Di Grassi utilise peu après son dernier Attack Mode et part à l'assaut de Frijns pour récupérer le podium. Il dépasse le Néerlandais rapidement et au bon moment car Vandoorne revenait sur ses talons.

Comme lors de la course 1, Vergne, huitième, se retrouve sous la menace de pilotes plus rapides derrière lui, que sont Mortara et Lotterer. Comme souvent, le Français défend chèrement sa peau mais ne peut pas résister éternellement et tombe au dixième rang à trois minutes de la fin du chrono, une place qu'il parviendra à conserver. Pendant ce temps, Di Grassi voit Frijns et Vandoorne revenir sur lui : le Néerlandais attaque le Brésilien, mais ce dernier n'ouvre absolument pas la porte et va au contraire au contact. La bataille permet à Bird de recoller, de sorte qu'un petit train en lutte pour la troisième place se forme dans les deux derniers tours.

Félix da Costa franchit la ligne d'arrivée avec trois secondes d'avance sur Buemi et c'est Di Grassi qui monte sur la dernière marche, bien aidé par une passe d'armes entre Frijns et Vandoorne. Le Belge reprend d'ailleurs la seconde place du classement général grâce à ce résultat, mais loin, bien loin d'un Félix da Costa sur un nuage et qui compte plus du double de points de son plus proche poursuivant.

E-Prix de Berlin 2020 - Manche II