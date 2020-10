Audi fait confiance à Rast aux côtés de Di Grassi

Audi a confirmé la titularisation de René Rast pour l'ensemble de la prochaine saison de Formule E, durant laquelle il fera équipe avec l'indéboulonnable Lucas di Grassi. Pilote d'usine de la marque aux anneaux depuis 2009, l'Allemand avait fait ses grands débuts dans la discipline l'été dernier lors des six manches de Berlin. Il avait succédé à Daniel Abt, évincé de l'équipe suite à une polémique survenue lors d'une course de simracing.

À Berlin, Rast était parvenu à décrocher son premier podium sur l'aéroport de Tempelhof, avant de signer une quatrième place lors du dernier E-Prix de la saison. Ses performances ont convaincu le constructeur d'Ingolstadt de poursuivre la collaboration. Pour le pilote de 34 ans, c'est également l'assurance de disposer d'un programme de compétition l'an prochain, puisque il n'évoluera plus en DTM avec Audi compte tenu du retrait de la marque.

"Les courses à Berlin ont clairement aiguisé mon appétit, et j'ai désormais hâte de participer à ma première saison complète en Formule E", se réjouit-il. "Prendre part à ce Championnat du monde avec Audi est le prochain chapitre passionnant de ma carrière."

À la tête d'Audi en Formule E, Dieter Gass se félicite d'avoir un line-up composé de deux pilotes capables d'engendrer une saine émulation : "Avec ses performances impressionnantes à Berlin, René a démontré qu'il était à l'aise en Formule E en étant à la fois rapide et capable de réussir. Il mérite absolument sa place dans notre équipe."

Sacré champion lors de l'exercice 2016-2017, Lucas di Grassi s'apprête quant à lui à disputer sa septième saison consécutive avec l'équipe en Formule E. "J'ai tout connu lors de ces six années : de grands succès, des défaites, des émotions folles", rappelle le Brésilien. "Et le meilleur est à venir puisque la discipline devient maintenant un Championnat du monde FIA. Avec Audi et René, je donnerai tout en 2021 afin de me battre pour le titre mondial."

La saison de Formule E doit débuter en janvier prochain, après des essais officiels qui seront organisés en novembre.