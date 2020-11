Audi dévoile sa monoplace pour la saison 2020-2021

Audi a dévoilé sa monoplace pour la saison 2020-2021 de Formule E, dotée d'un tout nouveau groupe propulseur qui, pour la première fois, a été intégralement conçu par le constructeur d'Ingolstadt. Lors des trois premières saisons de Formule E, Audi apportait un soutien technique à l'équipe ABT Schaeffler, que la marque aux anneaux a rachetée après le titre décroché par Lucas di Grassi en 2016-2017.

Ces trois dernières années, Audi a travaillé sur l'optimisation du groupe propulseur qui était déjà utilisé auparavant, développé par ABT et Schaeffler. L'heure du changement est venue, avec le lancement d'un bloc sur lequel le constructeur travaillait depuis deux ans. Il intègre le châssis de l'Audi e-tron FE07 pour les deux prochaines saisons. En effet, conséquence directe de la crise du coronavirus, la Formule E a mis en place des mesures de réduction des coûts qui affectent les cycles d'homologation des groupes propulseurs. Cela signifie que le nouveau bloc introduit cette année par Audi restera le même l'année suivante.

"Nous n'avons rien laissé au hasard afin de réduire au minimum absolu la perte d'énergie dans le système", explique Tristan Summerscale, responsable du projet Formule E d'Audi Sport. "Nous avons atteint une efficience globale supérieure à 95% de notre groupe propulseur. La nouvelle unité MGU a même une efficacité supérieure à 97% dans toutes les conditions de pilotage. Si l'on compare notre MGU à un moteur à combustion interne délivrant une puissance comparable de 250 kW, notre efficacité est non seulement deux fois plus importante, mais notre poids inférieur à 35 kg est aussi beaucoup plus léger."

Directeur de l'équipe Audi Sport en Formule E, Allan McNish précise qu'il y a eu un gros travail de collaboration interne avec les ingénieurs qui étaient par le passé en charge du projet LMP1 hybride de la marque en Endurance. Dans le même temps, le partenariat avec Schaeffler a été maintenu pour les années à venir.

En ce qui concerne les pilotes, Lucas di Grassi sera toujours présent dans l'équipe qui est la sienne depuis le lancement de la discipline et participera ainsi à sa septième saison. Il aura à ses côtés René Rast, confirmé il y a quelques semaines après avoir convaincu lors de ses premières courses disputées à Berlin en août dernier.