Sam Bird quitte Virgin pour rejoindre Jaguar

Engagé sous les couleurs de Virgin Racing en Formule E depuis la création du championnat il y a bientôt six ans, Sam Bird va quitter l'écurie. Avec elle il a décroché neuf victoires et 18 podiums à ce jour, et le Britannique est le seul pilote à avoir remporté au moins un E-Prix lors de chaque saison dans l'Histoire de la discipline.

Son départ ne sera effectif qu'à l'issue de l'exercice en cours, qu'il va donc conclure avec son équipe actuelle lors des six courses prévues début août à Berlin. Pour la saison prochaine, il a fait le choix de rejoindre Jaguar, où il remplacera James Calado pour faire équipe avec Mitch Evans.

Lire aussi : Rast n'a perçu que la moitié du potentiel de la monoplace Gen2

"J'ai observé la croissance et les progrès de Jaguar dans le championnat, et je suis très fier de piloter pour une marque emblématique, avec un tel ADN, et de rejoindre l'incroyable liste de pilotes qui ont couru pour elle", se réjouit le pilote de 33 ans. "J'ai incroyablement faim de succès et je crois qu'avec Mitch, nous pouvons accomplir de grandes choses pour l'équipe comme pour nous-mêmes. Je tiens à remercier Envision Virgin Racing pour tout ce que nous avons fait ensemble, et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Après Berlin, je testerai la Jaguar I-Type et j'ai hâte d'être le mieux placé possible pour la saison 7 et au-delà."

Calado pourrait conserver un pied dans l'équipe Jaguar en tant que pilote d'essais. Le team est actuellement troisième du championnat, tandis qu'Evans est à la lutte pour le titre chez les pilotes.

"Depuis la création de la Formule E, Sam a démontré qu'il était l'un des meilleurs pilotes du championnat, et nous pensons pouvoir former un excellent partenariat", explique James Barclay, directeur de l'équipe Jaguar. "Avec Mitch et Sam, nous pensons avoir sans doute l'un des meilleurs duos de la grille. Avec une concurrence extrêmement serrée, il est évident qu'il faut deux pilotes capables de se battre pour des podiums à chaque course en Formule E. Nous avons désormais deux pilotes déjà victorieux, capables de jouer le titre chez les pilotes et chez les équipes la saison prochaine."