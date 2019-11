Bird vainqueur, Porsche et Mercedes sur le podium

Auteur d'une deuxième pole position consécutive en Formule E (après l'E-Prix de New York qui a conclu la saison 2018-19), Alexander Sims devançait les Flèches d'Argent de Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries sur la grille, ainsi que la Venturi à moteur Mercedes d'Edoardo Mortara.

Sims est parvenu à conserver la tête à l'extinction des feux, devançant Vandoorne, de Vries, Mortara, Bird et d'Ambrosio. Aucun incident n'a été à déplorer lors du premier tour pour les 23 monoplaces en piste – Nico Müller n'a pas pris le départ suite à un accident en qualifications.

En seulement deux tours, Mortara a pris plus de deux secondes de retard sur les Mercedes, subissant la pression de Sam Bird. Sébastien Buemi, quant à lui, est tombé en panne dès le troisième tour : la saison commence mal pour le Champion 2015-16.

Quelques instants plus tard, Mortara et Bird ont rattrapé les leaders, et le top 5 se tenait en deux secondes et demie. Bird est le premier de ce quintet à avoir activé le mode attaque, perdant une place au profit de d'Ambrosio au passage. Le pilote Virgin a aisément repris l'avantage en ligne droite grâce aux 35 kW supplémentaires et s'est défait de Mortara au tour suivant, le 12e passage, où Vandoorne et de Vries ont utilisé l'attack mode à leur tour : ils se protégeaient ainsi de la menace Bird. Logiquement, Sims a fait de même une boucle plus tard.

Après 15 tours, juste avant la mi-course, Sims menait avec une seconde et demie d'avance sur Vandoorne, deux et demie sur de Vries, trois sur Bird, quatre sur Mortara et cinq sur Lotterer. Mortara, qui n'avait pas encore utilisé le mode attaque, n'a pas réussi à le faire à sa première tentative et a chuté au neuvième rang après l'avoir enfin activé. Bird, lui, l'a alors fait pour la deuxième fois, tout comme Lotterer ; le pilote Virgin s'est emparé de la troisième place aux dépens de Nyck de Vries, également doublé par la DS Techeetah. Plus loin dans le peloton, Vergne a été contraint à l'abandon par un problème technique.

Vandoorne prend la tête... brièvement !

C'est alors que Vandoorne a lancé l'assaut sur Sims pour la première place, et Bird s'est engouffré dans la brèche, la BMW chutant au troisième rang. Sims n'a pas perdu de temps : il a employé le mode attaque immédiatement, rétrogradant toutefois derrière Lotterer sans parvenir à récupérer le terrain perdu. Bird a ensuite attaqué Vandoorne et s'est emparé de la tête du peloton à son tour ! Rowland, quant à lui, a pris la quatrième position face à un Sims quelque peu en difficulté.

Vandoorne a activé l'attack mode pour la deuxième fois, perdant une place au profit de Lotterer... mais le Safety Car a ensuite neutralisé la course en raison d'un accident pour Daniel Abt, qui évoluait hors des points. Le Belge a donc laissé filer une position très précieuse dans la bataille pour la victoire.

Il restait une minute et demie + 1 tour au compteur lorsque le drapeau vert a été agité, et les pilotes avaient 4 kWh de moins à leur disposition, conformément à la nouvelle réglementation sur la neutralisation de la course. De Vries a rapidement attaqué Sims pour la cinquième place, mais Frijns en a profité pour les doubler tous deux, tandis que Sims a même chuté au huitième rang.

Sous le drapeau à damier, c'est finalement Sam Bird (Virgin-Audi) qui s'est imposé devant André Lotterer (Porsche) et Stoffel Vandoorne (Mercedes), pour un triplé de moteurs allemands avec les deux marques nouvelles venues sur le podium pour leurs débuts ! Hormis Lotterer, qui était septième sur la grille, Oliver Rowland et Robin Frijns ont également brillé, remontant aux quatrième et cinquième places en partant huitième et 12e respectivement. Nyck de Vries, Edoardo Mortara, Alexander Sims, Jérôme d'Ambrosio et Mitch Evans complètent le top 10.

Bird s'empare ainsi de la tête du championnat avec 26 points à son actif devant Lotterer (18), Vandoorne (15), Rowland (12), Frijns (10), de Vries (8) et Sims (7).