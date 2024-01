Bon démarrage de saison pour DS Penske à Mexico

Gonflés à bloc. Comme toute l’équipe après des séances de simulateur encourageantes, Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne sont arrivés sur le circuit Hermanos Rodríguez de Mexico City avec de fermes intentions.

"Nous avons travaillé sans relâche et nous avons toutes les raisons d’y croire", commentait Stoffel Vandoorne avant la course. "Bien sûr, nous savons que nos concurrents ont progressé également, mais nous avons énormément appris au cours de notre première année avec la Gen 3. On sent que l’équipe est déterminée, plus forte, et cela nous permet de démarrer le championnat de manière positive."

Ce week-end, outre le fait qu’il s’agissait de la première course de la saison, il y avait quelques éléments-clés à prendre en considération. Tout d’abord la situation géographique du circuit : située à 2 200 mètres d’altitude, la ville de Mexico City offre une composition de l’air un peu plus pauvre en oxygène. Cela assèche les organismes, peut générer des céphalées, et joue sur la qualité de refroidissement des voitures. C’est aussi un endroit où les variations de températures sont fortes.

"Entre les essais à 7h30 du matin et la course dans l’après-midi, il peut y avoir un écart de température très élevé", continuait Stoffel Vandoorne. "La piste évolue énormément et il convient de se qualifier le mieux possible pour se donner une chance d’être bien placé à l’arrivée."

Photo by: DPPI Stoffel Vandoorne et Jean-Éric Vergne (DS Penske)

La science de la course

La première séance d’essais libres (le vendredi après-midi), entrecoupée de deux drapeaux rouges, n’a pas permis de voir une première hiérarchie se dessiner. Aussi, le lendemain matin c’est après quelques tours de chauffe que le set-up des voitures a pu véritablement commencer.

Au cours de cette séance les temps ont chuté assez vite, proches de la pole position de l’an dernier mais à plus d’une seconde du record du circuit. Vandoorne et Vergne, cinquième et huitième, étaient à moins d’une demi-seconde du temps de référence, ce qui amenait à penser que les pilotes DS Penske avaient fait preuve de prudence.

En qualifications, Vandoorne est passé en quarts de finale, mais il allait manquer 13 centièmes de seconde à JEV pour faire de même. Qualifiés huitième et dixième sur la grille de départ, les deux hommes ont ensuite mené une course intelligente, Vergne parvenant à gagner quatre places et à passer la ligne d’arrivée en sixième position.

Photo by: DPPI Jean-Éric Vergne (DS Penske)

"Les progrès réalisés sur le mode course de ma voiture me vont bien", indiquait JEV après l’arrivé. "J’ai manqué de réussite en qualifications, mais nous avons gagné quatre places grâce à notre bonne stratégie pendant la course. Il est dommage qu’on ne puisse pas doubler facilement sur ce circuit avec ce genre de voitures, car j’avais un rythme et de l’énergie qui auraient pu donner une meilleure position à l’arrivée."

La huitième place de Stoffel Vandoorne mérite aussi un petit coup de projecteur, car le champion du monde 2022 démarrait ce week-end une nouvelle collaboration avec Kyle Wilson-Clarke, ancien ingénieur de Pascal Wehrlein chez Porsche, passé chez DS Penske début janvier. Préserver sa position de départ alors que les deux hommes n’ont commencé à travailler ensemble que depuis quelques jours est également de bon augure pour la suite de la saison.

Dans deux semaines, le championnat du monde de Formule E retrouvera la piste de Diriyah, en banlieue de Riyad (Arabie saoudite), pour deux courses dont le départ sera donné en fin d’après-midi, une fois que la nuit sera tombée.