Buemi rejoint Envision pour la saison 2022-23 de Formule E

Sébastien Buemi a remporté le Championnat de Formule E 2015-16 avec e.dams pendant les quatre années où celle-ci était l'équipe d'usine de Renault, avant le départ de la marque française et l'arrivée de Nissan à sa place. Malgré un succès initial avec Nissan, Buemi n'a pas remporté de course dans la catégorie tout électrique depuis l'E-Prix de New York 2019, se classant 21e et 15e lors des deux dernières saisons.

Il va désormais rejoindre Nick Cassidy au sein de l'équipe Envision, qui adopte les groupes motopropulseurs Jaguar pour le règlement Gen3, dans le cadre d'un contrat pluriannuel, après le départ de son ancien partenaire Audi. Robin Frijns a quitté Envision après quatre ans au sein de l'équipe britannique pour rejoindre Abt, qui utilisera les moteurs Mahindra pour son retour en Formule E.

"C'est un moment intéressant pour être en Formule E et je suis impatient de commencer à piloter pour Envision Racing la saison prochaine", a déclaré Buemi. "J'ai toujours eu un énorme respect pour l'équipe, et je crois qu'ils ont fait un excellent travail en maximisant les résultats au fil des ans.

"La nouvelle ère de la Gen3 est extrêmement importante pour la discipline et représente un nouveau défi, avec une voiture plus rapide, plus légère et plus puissante. Mon objectif est de me battre à l'avant, donc je suis impatient de commencer les essais et de me préparer avant la première course à Mexico."

Le directeur de l'équipe, Sylvain Filippi, affirme que la signature de Buemi donne sa structure la confiance nécessaire pour se lancer dans la course au titre la saison prochaine.

Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IM03

"En tant qu'équipe, nous avons toujours pour objectif d'être aussi compétitifs que possible", a déclaré Filippi. "Avec Sébastien, nous avons la certitude d'avoir l'un des pilotes les plus rapides, les plus expérimentés et les plus ambitieux de la grille, ce qui nous donne une grande confiance pour aborder la nouvelle saison. Nous pensons qu'avec Nick Cassidy, nous avons deux pilotes qui peuvent nous aider à nous battre en tête de la grille et à nous battre pour les titres de champion par équipe et pilotes la saison prochaine."

Envision s'est classé cinquième au classement championnat pour la deuxième saison consécutive, avec une victoire de Cassidy à New York, malgré une forte averse initiale qui l'a envoyé dans le mur avant un drapeau rouge. C'est la troisième saison de Cassidy au sein de l'équipe, qui a rattrapé une année 2021-22 difficile dans la seconde moitié avec sa victoire et une troisième place à Londres.