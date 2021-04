La FE dévoile son calendrier 2021 définitif : 15 E-Prix au programme

Il était attendu, le voilà : le calendrier complet de la septième saison de Formule E vient d'être publié par le championnat tout électrique. Exit Marrakech, qui était censé accueillir la FE le 22 mai, ainsi que Santiago, dont l'E-Prix avait déjà été reporté de janvier à juin avec une double manche au programme ; les restrictions de circulations liées à la pandémie de COVID-19 en auront eu raison. La manche chilienne devrait faire son retour pour la saison 8, tout comme Sanya mais aussi Séoul, où le paddock n'a pas encore pu se rendre.

Après le Circuit Ricardo Tormo de Valence, où la Formule E a pris ses quartiers ce week-end, puis Monaco, où l'on retrouvera des spectateurs en bord de piste, c'est au Mexique que se rendra le championnat pour la première de quatre doubles manches, mais pas à l'Autódromo Hermanos Rodríguez qu'il visite habituellement, puisque celui-ci sert actuellement d'hôpital temporaire dans le contexte de l'épidémie de coronavirus.

Nous aurons donc droit à une première édition de l'E-Prix de Puebla, sur l'Autódromo Internacional Miguel E. Abed, 150 km au sud-est de Mexico. Cette piste de 3,363 km, qui a accueilli le WTCC à trois reprises dans les années 2000, fera partie des plus longues en FE avec Rome (3,380 km), Valence (3,376 km) et Monaco (3,320 km).

La Formule E fera ensuite son retour à New York sur la piste de Brooklyn, avant la première édition de la course londonienne à l'ExCeL Centre ; la capitale britannique avait accueilli le championnat à Battersea Park lors des deux premières campagnes. Enfin, la saison s'achèvera à Berlin, plus précisément à l'aéroport de Tempelhof, où avaient eu lieu les six dernières courses de la saison 2019-20 l'an passé ; les courses allemandes auront toutefois lieu le même week-end que la Journée Test des 24 Heures du Mans, auxquelles une dizaine de pilotes de FE devraient participer.

Calendrier de la Saison 7 de Formule E

Date E-Prix Vainqueur 26 février 2021 Diriyah Nyck de Vries (Mercedes) 27 février 2021 Diriyah Sam Bird (Jaguar) 10 avril 2021 Rome Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) 11 avril 2021 Rome Stoffel Vandoorne (Mercedes) 24 avril 2021 Valence 25 avril 2021 Valence 8 mai 2021 Monaco 19 juin 2021 Puebla 20 juin 2021 Puebla 10 juillet 2021 New York 11 juillet 2021 New York 24 juillet 2021 Londres 25 juillet 2021 Londres 14 août 2021 Berlin 15 août 2021 Berlin