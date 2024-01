Cassidy vainqueur à Diriyah et nouveau leader du championnat

Au lendemain d'une première course remportée par Jake Dennis sur ce même circuit de Diriyah, on a repris les mêmes pour une seconde journée ce samedi, qui constituait la troisième manche de la saison 2023-2024 de Formue E.

Le résumé de la veille : Formule E Dennis dominateur à Diriyah, Vergne résiste pour la deuxième place

Cette fois, c'est Oliver Rowland (Nissan) qui s'élançait en pole position, sur une grille où manquait à l'appel Sébastien Buemi (Envision), victime d'une sortie de piste en qualifications qui a entraîné des réparations impossibles à mener en temps et en heure.

À l'extinction des feux, c'est Robin Frijns (Virgin) qui a pris l'ascendant dans le premier virage où tout s'est plutôt bien passé, sauf pour Dan Ticktum (ERT), contraint de repasser par les stands après avoir endommagé son aileron avant.

Au fil de cette course de gestion d'énergie et stratégique dans le déclenchement du mode attaque, la lutte pour la victoire s'est dessinée entre trois hommes. Et elle n'a pas été interrompue malgré les abandons de Sam Bird (McLaren) puis de Jehan Daruvala (Maserati), qui n'ont provoqué qu'un drapeau jaune sans nécessiter de neutralisation par Full Course Yellow ou par intervention de la voiture de sécurité.

Dans le dernier tiers de course, Nick Cassidy (Jaguar), passé en tête, a résisté en gérant son énergie au retour de Robin Frijns et d'Oliver Rowland. C'est dans cet ordre que les trois premiers ont coupé la ligne d'arrivée, le top 10 étant complété par Jake Hughes, Stoffel Vandoorne, Sacha Fenestraz, Pascal Wehrlein, Jean-Éric Vergne, Maximilian Günther et Jake Dennis.

Le vainqueur du jour Nick Cassidy fait également l'excellente opération comptable du week-end puisqu'il quitte l'Arabie saoudite en leader du championnat, avec 18 points d'avance sur Pascal Wehrlein, qui avait remporté la manche d'ouverture.

E-Prix de Diriyah - Course 2