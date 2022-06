Championnat - Vandoorne tient bon mais ça se resserre !

Au terme de l'E-Prix de Jakarta inaugural, qui a été remporté par Mitch Evans, il n'y a que très peu de changements à signaler au championnat. Toutefois, les écarts en tête du classement général sont désormais beaucoup plus faibles.

Stoffel Vandoorne a certes sauvé les meubles en terminant cinquième, synonyme d'un gain de 10 points (121 au total), néanmoins tous ses adversaires directs ont fait mieux. Les trois points décernés à Jean-Éric Vergne pour sa pole position lui sont d'une grande aide puisqu'ils lui permettent non seulement de subtiliser la deuxième place à Edoardo Mortara mais aussi de revenir à cinq unités de Vandoorne. Le Suisse compte sept points de retard. Quant à Evans, le vainqueur du jour, il n'est plus qu'à 12 points du pilote Mercedes.

Les Néerlandais ne garderont pas un souvenir impérissable de l'E-Prix de Jakarta puisque ni Robin Frijns ni Nyck de Vries n'ont décroché des points. Ça se complique donc pour eux au classement général puisqu'ils accusent respectivement 40 et 56 points de retard sur le leader Vandoorne désormais. Pour De Vries, la défense de sa couronne mondiale paraît compromise...

Chez les équipes, Techeetah, Venturi et Jaguar font la bonne opération en regagnant tous des points sur Mercedes, qui reste leader (186). La marque à l'étoile ne compte plus que 16 points d'avance sur Techeetah, nouveau dauphin, 17 sur Venturi et 47 sur Jaguar, qui se détache nettement de Porsche, en cinquième position. À noter que le point de la dixième place décroché par Sébastien Buemi permet à DAMS de se repositionner devant Mahindra dans la lutte pour la huitième place.

Championnat Pilotes