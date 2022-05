Championnat - Vergne cède les commandes à Vandoorne

Vainqueur à Monaco pour la première fois de la saison, Stoffel Vandoorne a fait fructifier ses deux podiums obtenus précédemment et s'est emparé des commandes du championnat avant la prochaine étape prévue à Berlin le mois prochain. Le Belge subtilise ainsi la place de leader à un Jean-Éric Vergne toujours particulièrement régulier mais qui court encore après un succès dans cette campagne, lui qui a terminé troisième ce samedi. Mitch Evans et Robin Frijns complètent un quatuor de tête qui se détache de manière plus nette à ce stade.

Quatre pilotes n'ont toujours pas inscrit le moindre point cette année, dont le duo de l'équipe Dragon/Penske, mais aussi Antonio Giovinazzi, pour qui l'adaptation à la discipline tout électrique demeure compliquée.

Chez les équipes, Mercedes fait également la bonne opération en tête du championnat, avec plusieurs longueurs d'avance sur DS Techeetah et Jaguar. En revanche, le cauchemar monégasque, ponctué d'un double abandon, coûte très cher à Porsche, qui glisse au sixième rang avec 35 points de retard sur Mercedes.

Championnat Pilotes

Championnat Équipes