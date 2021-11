Du changement à la tête de Venturi et de DS Techeetah

Les essais de pré-saison de Formule E auront lieu la semaine prochaine à Valence, et certaines écuries sont en train de peaufiner leur organigramme en vue de la campagne à venir. C'est le cas chez Venturi, où la directrice d'équipe Susie Wolff a été promue au poste de PDG, ce qui va la mener à superviser les opérations stratégiques et commerciales. C'est celui qui était jusque-là son adjoint, Jérôme d'Ambrosio, qui lui succède dans son rôle précédent.

"Après avoir été directrice d'équipe pendant ces trois dernières années, cela semble être le bon moment pour changer", commente Wolff. "Depuis que j'ai endossé ce rôle en 2018, je connais un grand sentiment de fierté et d'accomplissement grâce à la manière dont notre organisation s'est renforcée. Depuis qu'il a rejoint l'écurie l'an dernier, Jérôme a un impact positif, et je sais que je laisse les opérations de l'équipe entre de très bonnes mains, alors que la Formule E avance vers sa troisième génération [de monoplaces en 2023]."

D'Ambrosio ajoute : "Je suis reconnaissant envers l'équipe de me confier cette opportunité. En tant que successeur de Susie comme directeur d'équipe, je sais que la barre est haute, et je suis quelqu'un qui savoure toujours un nouveau défi. Lors des 12 derniers mois, j'ai beaucoup appris de Susie, et j'estime qu'ensemble nous continuerons de former une équipe incroyablement forte."

"Cette dynamique d'équipe nous a vus réussir notre meilleure campagne à ce jour [avec deux victoires notamment, ndlr], ce qui est une base fantastique sur laquelle construire pour l'avenir. Avec Edo [Mortara] et Lucas [di Grassi] dans la voiture la saison prochaine, et après notre niveau de performance de la Saison 7, toute l'équipe se sent optimiste et très motivée pour retourner en piste et travailler vers un nouveau championnat réussi."

Du côté de DS Techeetah, la situation est similaire : le cofondateur de l'écurie Mark Preston, qui occupait le rôle de directeur d'équipe, devient PDG. D'après un communiqué, cela lui permettra de se concentrer sur "des opportunités commerciales plus larges, y compris du côté de l'ingénierie, et l'obtention d'investissements qui feront de ces objectifs une réalité", dans un contexte où la structure a connu de l'incertitude au niveau financier cette année.

Le poste de directeur d'équipe est désormais assumé par Thomas Chevalier, qui avait remplacé Xavier Mestelan Pinon comme directeur de DS Performance il y a moins d'un an et conserve ce statut également. "Cette organisation adaptée au sein de l'équipe ne change rien concernant notre objectif principal de remporter de nouveaux titres", déclare Chevalier. "Grâce à ce nouvel arrangement, nous sommes plus que jamais concentrés sur la course, et c'est tout ce qui compte pour DS Techeetah et DS Automobiles."

Avec Matt Kew