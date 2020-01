Le circuit de Santiago modifié pour l'E-Prix 2020

Le tracé situé dans le parc O'Higgins a évolué à plusieurs endroits et mesure désormais quelques dizaines de mètres de moins. Les premiers virages sont plus complexes et sinueux, afin de faciliter les dépassements ; la chicane située dans la longue courbe, où le leader Sébastien Buemi avait percuté le mur l'an passé, a été supprimée. En effet, la FE et la FIA souhaitent avoir moins de virages serrés afin d'éviter les nombreux drapeaux rouges survenus en 2018-19.

Les épingles situées dans le dernier secteur sont inversées par rapport à l'an dernier, et la voie des stands a également changé de côté par rapport à la ligne droite de départ/arrivée, afin de simplifier la logistique par rapport au paddock. La zone d'activation du mode attaque se trouvera à l'extérieur du dernier virage, alors qu'elle était à l'extérieur du virage 3 l'an passé.

Dans le reste de l'actualité, on note le retour d'Alex Lynn chez Jaguar en qualité de pilote de réserve. Auteur d'une pole position et de 30 points marqués en 21 départs, Lynn avait perdu son baquet de titulaire au profit de James Calado mais va renouer des liens avec le constructeur britannique avec la possibilité de participer à des essais. Il ne devrait cependant pas remplacer Calado à l'E-Prix de Sanya, qui tombe en même temps que les 1000 Miles de Sebring : les deux hommes sont censés donner la priorité au WEC – Calado avec Ferrari, Lynn avec Aston Martin.

Avec Alex Kalinauckas