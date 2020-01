L'annulation de l'E-Prix de Sanya désormais envisagée

D'après les informations de Motorsport.com, l'annulation de l'E-Prix de Sanya fait désormais partie des options envisagées par la Formule E en raison de l'épidémie de coronavirus. Jeudi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié cette épidémie "d’urgence de santé publique de portée internationale", un avis qui jette un peu plus le trouble sur la tenue de l'épreuve.

"Nous sommes conscients de la situation, qui évolue rapidement et quotidiennement", a fait savoir la Formule E dans un communiqué fourni à Motorsport.com. "La santé et la sécurité de notre personnel ainsi que de tous les participants au championnat sont une priorité de la plus haute importance. Nous continuons à surveiller la situation et nous voulons prendre une décision à temps, avec la FIA et nos partenaires sur place."

L'E-Prix de Sanya doit avoir lieu en Chine le 21 mars prochain et les organisateurs étudient différentes possibilités, que ce soit son report à une date ultérieure ou son annulation. Si elle était repoussée, la manche pourrait trouver refuge au calendrier de la saison 2019-2020 entre les nouveaux E-Prix asiatiques prévus à Seoul (Corée du Sud) et Jakarta (Indonésie), de début mai à début juin.

Néanmoins, ce scénario ne serait pas envisageable si la crise liée au coronavirus venait à durer. C'est cette probabilité forte qui pourrait alors pousser la Formule E à purement et simplement annuler l'E-Prix de Sanya, censé être la sixième course de la saison.

Les organisateurs souhaiteraient prendre une décision définitive avant le prochain rendez-vous de la discipline, le 15 février à Mexico. En cas d'annulation, la recherche d'une alternative en Europe pour ajouter une épreuve de remplacement serait privilégiée. L'autre option permettant de maintenir un calendrier à 14 courses serait de disputer une double manche à New York à la mi-juillet.