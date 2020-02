Evans vainqueur à Mexico et nouveau leader

André Lotterer s'élançait de la pole position pour la deuxième fois de sa carrière, à nouveau aux côtés de Mitch Evans, les deux hommes s'étant livré un superbe duel pour la victoire à Rome l'an dernier ; le pilote Jaguar s'était imposé. Suivaient Nyck de Vries et Sébastien Buemi, le Champion 2015-16 en quête de ses premiers points de la saison, puis Sam Bird et Robin Frijns. Le leader du championnat Stoffel Vandoorne n'était que dixième sur la grille, son dauphin Alexander Sims 18e.

Evans prend l'avantage au départ

Evans a pris un meilleur envol que Lotterer et a plongé au premier freinage ; l'Allemand a tenté de fermer la porte mais s'est retrouvé dans l'herbe à la sortie du virage et a rétrogradé à la quatrième place derrière de Vries et Buemi. Bird et Nico Müller, auteur d'un bon départ, complétaient le top 6. En grande difficulté, de Vries a ensuite chuté au sixième rang... et c'est alors que Müller a percuté le mur de plein fouet au premier virage. La course a été neutralisée par le Safety Car.

Il restait 35 minutes + 1 tour au compteur lorsque le drapeau vert a été agité. Un freinage extrêmement audacieux de Bird dans le stadium lui a permis de s'emparer de la troisième position face à Lotterer, qui a ensuite été doublé coup sur coup par Frijns et de Vries. Pendant ce temps, Felipe Massa percuté le mur à l'avant-gauche et a été contraint à l'abandon.

Lotterer échec et mat

En l'espace de trois minutes, Evans a pris plus de deux secondes d'avance sur le trio Buemi-Bird-Frijns. Bird a été le premier pilote du groupe de tête à activer le mode attaque – disponible trois fois pendant trois minutes lors de cette course – et en a profité pour doubler Buemi, pendant qu'un léger accrochage avec de Vries scellait le sort de Lotterer, victime de dégâts à l'avant droit.

À la mi-course, Evans menait avec deux secondes et demie d'avance sur Bird, quatre et demie sur Buemi, cinq sur Frijns, six sur de Vries, sept sur Félix da Costa et huit sur Vergne, qui a laissé passer son coéquipier. Di Grassi occupait le huitième rang avec 12 secondes de déficit sur le leader, devant Vandoorne.

De Vries brouillon

Les DS Techeetah ont profité d'une deuxième activation de l'attack mode pour attaquer, et Félix da Costa a lancé l'assaut sur de Vries, mais ce dernier a tassé son rival contre le mur avant d'aborder le premier virage toutes roues bloquées, tirant tout droit et emmenant Frijns avec lui. Ce dernier s'est retrouvé dixième, tandis que son compatriote a été contraint à l'abandon.

À 15 minutes + 1 tour du drapeau à damier, Evans menait avec quatre secondes d'avance sur Bird et sept sur un trio Buemi-Félix da Costa-Vergne, Vandoorne et di Grassi étant ensuite relégués à plus de 17 secondes. Vergne a été autorisé à dépasser son coéquipier, mais ce dernier a immédiatement riposté avec le mode attaque avant de doubler Buemi pour la troisième place à l'entrée du stadium... avant de mettre la pression à Bird, qui a fini par tirer tout droit et percuter le mur !

Absolument intouchable, Mitch Evans avait créé une avance supérieure à sept secondes sur la concurrence et s'est aisément imposé devant António Félix da Costa, Sébastien Buemi et Jean-Éric Vergne. Auteur d'une remontée absolument remarquable depuis la 18e place sur la grille, Alexander Sims a accroché la cinquième place et marqué des points précieux, devançant Lucas di Grassi, Oliver Rowland, Edoardo Mortara, James Calado et Pascal Wehrlein.

Stoffel Vandoorne était bien parti pour finir cinquième mais a heurté le mur en toute fin d'épreuve ; il perd la tête du championnat et se retrouve quatrième derrière le nouveau leader Mitch Evans (47 points), Alexander Sims (46 points) et António Félix da Costa (39 points).

E-Prix de Mexico 2020

