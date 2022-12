Cupra s'associe à Abt pour courir en Formule E dès 2023

La marque espagnole fait ses débuts en Formule E aux côtés de l'écurie qui était absente en 2021-2022 en raison du retrait d'Audi du championnat de monoplace 100% électrique.

Ces dernières années, Cupra a articulé la grande majorité de ses projets compétition autour de l'électrique, développant la première voiture de course 100% électrique, mieux connue sous le nom d'e-Racer et utilisée en FIA ETCR.

C'est dans ce championnat que le constructeur a décroché pour la deuxième fois le titre mondial, prolongeant avec succès sa présence dans l'univers complexe de la compétition mondiale électrique.

Rejoindre la Formule E représente donc une nouvelle étape pour les intérêts de Cupra, la catégorie étant sans aucun doute le championnat le plus reconnu au monde en matière de courses de voitures électriques.

Les pilotes qui défendront les couleurs d'Abt Cupra pour cette première campagne en Formule E seront le Néerlandais Robin Frijns et le Suisse Nico Müller, qui avaient déjà signé dans l'écurie avant que ce partenariat ne soit rendu public. Mahindra Racing fournira les groupes propulseurs à l'équipe.

La livrée Abt Cupra pour la saison 2022-2023.

"La course est au cœur de l'ADN de Cupra, et chez Cupra, on fait les choses pour gagner", promet Wayne Griffiths, PDG de Cupra. "C'est le bon moment pour franchir la prochaine étape et rejoindre la plus grande compétition de sport automobile électrique au monde, et j'ai hâte de voir l'équipe Abt Cupra Formula E Team courir au cœur de certaines des villes les plus emblématiques au monde."

"La Formule E est une plateforme de compétition automobile unique pour les plus grands constructeurs au monde, afin de créer des émotions et de continuer à prouver que la compétition automobile électrique n'est pas ennuyeuse mais qu'elle va plutôt de pair avec des performances extrêmes."

Cupra et Abt ont déjà travaillé ensemble dans le championnat Extreme E, et les deux marques sont des pionnières dans le monde de la course automobile électrique.

Abt a atteint les sommets en Formule E en remportant le championnat des pilotes lors de la saison 2017-2018, après avoir décroché le titre des équipes lors de la campagne précédente en 2016-2017. L'objectif est de réitérer ce succès en s'associant à Cupra.