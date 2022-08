Da Costa décroche la pole, Vandoorne en position idéale pour le titre

Groupe A

C'est moins de 24 heures après la première course de l'Histoire de la Formule E disputée en Corée du Sud que la compétition a repris dans les rues de Séoul avec la seconde séance de qualifications. Les pilotes ont cette fois-ci pu bénéficier de conditions parfaitement sèches et d'une piste en partie gommée, ce qui a entraîné une amélioration notable des chronos dès les dix premières minutes de roulage allouées au Groupe A.

Les temps des quatre qualifiés pour les phases finales ont ainsi tous été réalisés sous la barre des 1'22, la meilleure marque revenant au Suisse Edoardo Mortara en 1'21"770 devant Stoffel Vandoorne. Le pilote belge, qui reste en bonne position pour l'obtention du titre mondial dans quelques heures malgré s'être incliné lors de la première épreuve face à Mitch Evans, devance ainsi Robin Frijns et Lucas di Grassi.

Le Français Norman Nato n'est quant à lui pas parvenu à se qualifier pour les phases finales, au même titre que le poleman de la veille, Oliver Rowland, visiblement en difficulté dans des conditions sèches.

Pilotes éliminés : Sergio Sette Câmara, Nyck de Vries, Nick Cassidy, Norman Nato, Oliver Rowland, Oliver Turvey, Alexander Sims

Groupe B

Quelques instants plus tard, ce fut au tour du Groupe B de prendre la piste, avec 11 nouveaux pilotes tentant de passer le couperet pour accéder aux quarts de finale. Parmi eux, la performance de Mitch Evans a bien entendu été au centre de toutes les attentions puisque le Néo-Zélandais est à présent le seul à pouvoir se mettre en travers de la route de Vandoorne dans la course au titre.

Malheureusement, une touchette avec le mur a empêché le pilote de l'équipe Jaguar TCS Racing de se qualifier pour la phase suivante. Celui-ci va donc devoir compter à présent sur un abandon de son adversaire et mener une course pleine d'attaque à travers le peloton pour espérer être sacré.

Le meilleur chrono a été réalisé par le vainqueur de la Course 1 lors de l'E-Prix de Londres, Jake Dennis, en 1'21"673, devant António Félix da Costa, Jean-Éric Vergne et Dan Ticktum.

Pilotes éliminés : Maximilian Günther, Oliver Askew, Mitch Evans, Pascal Wehrlein, André Lotterer, Sébastien Buemi, Sacha Fenestraz

Phases finales

Les huit pilotes les plus rapides des Groupes A et B se sont donc retrouvés par la suite pour une série de duels visant à déterminer l'auteur de la pole position. Le premier face-à-face a ainsi opposé Dan Ticktum à Edoardo Mortara, et c'est ce dernier qui a obtenu gain de cause.

Vergne a par la suite été aux prises avec Vandoorne mais a dû s'incliner suite à un petit contact avec le mur extérieur après un freinage trop appuyé qui lui a causé du sous-virage. Da Costa a quant à lui remporté son duel face à Frijns, au même titre que Dennis face à Di Grassi.

La bataille pour la pole position s'est ensuite poursuivie avec les deux demi-finales, respectivement remportées par Mortara et Da Costa, qui se sont donc retrouvés pour une dernière opposition lors de la finale. C'est finalement le Portugais qui a eu le dernier mot et qui s'élancera depuis le premier emplacement sur la grille pour la première fois depuis l'E-Prix de Marrakech début juillet.

Le départ de la toute dernière course de cette huitième saison de Formule E sera donné à 09h00 heure française.

E-Prix de Séoul II - Grille de départ