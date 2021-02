De Vries et Mercedes écrasent la concurrence en qualifs

Si un pilote a impressionné lors de cette séance qualificative à l'E-Prix de Diriyah, c'est forcément Nyck de Vries, mais il ne faut pas oublier Oliver Rowland. Comme toujours, l'évolution de la piste a joué un rôle crucial dans les performances, et les pilotes du groupe 1 – le top 6 de la saison 2019-20 – avaient un sacré désavantage. Dans ce contexte où il était entouré de redoutables rivaux, Rowland ne leur a tout simplement laissé aucune chance. Stoffel Vandoorne était relégué à huit dixièmes, Lucas di Grassi, Sébastien Buemi, António Félix da Costa et Jean-Éric Vergne à plus d'une seconde.

Lire aussi : L'enjeu crucial de la nouvelle saison de Formule E

L'amélioration de la piste a toutefois coûté cher à ces cinq hommes, et notamment à Rowland, qui s'est finalement retrouvé 13e (avant les pénalités)... à moins de six dixièmes du meilleur temps. Car tous les pilotes du groupe 2 l'ont battu, avec Nyck de Vries en tête, jouissant d'une belle avance de quatre dixièmes sur Mitch Evans, André Lotterer, Sam Bird et Maximilian Günther. Par la suite, le groupe 3 a vu quatre concurrents s'insérer de la deuxième à la cinquième place, entre De Vries et Evans : Edoardo Mortara, Pascal Wehrlein, René Rast et Alex Lynn.

Quant au dernier groupe, il a pris une tournure inattendue lorsque Sérgio Sette Câmara a tiré tout droit au dernier virage après un contact avec le mur. Nico Müller, Nick Cassidy et Tom Blomqvist se sont hissés aux cinquième, sixième et septième places devant Lynn, les deux premiers alors provisoirement qualifiés pour la Super Pole... mais ils ont vu leurs chronos supprimés car signés dans le contexte du drapeau jaune provoqué par Sette Câmara, apparemment indépendamment d'un éventuel ralentissement ou non. En conséquence, Lynn et Evans ont fait leur retour dans le top 6 et en Super Pole.

À noter que Robin Frijns, initialement placé dans le groupe 2, n'a pas pu se qualifier après un accident en Essais Libres 2, un changement de batterie ayant été nécessaire sur son Envision Virgin.

En Super Pole, Evans a lancé les hostilités avec un modeste 1'09"706, non sans un léger contact avec le mur qui a endommagé sa suspension arrière. Il faut dire que le pilote Jaguar n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer après la pénalité infligée aux trois pilotes susmentionnés. Lynn a fait mieux en 1'09"345, sans pouvoir rivaliser avec le semi-rookie Rast, qui a signé un 1'08"869. Wehrlein a devancé son compatriote d'un demi-dixième, en 1'08"821, tandis que Mortara s'est glissé devant Lynn, de justesse.

Nyck de Vries était toutefois sur une autre planète et a signé le meilleur temps dans les trois secteurs pour prendre la pole position avec quasiment sept dixièmes d'avance. Ce nouveau moteur Mercedes semble bien né.

E-Prix de Diriyah 2021 - Qualifications 1

E-Prix de Diriyah 2021 - Super Pole 1