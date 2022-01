De Vries en pole position pour cinq millièmes !

On prend les mêmes et on recommence ! Au lendemain de la victoire de Nyck de Vries, les pilotes de Formule E s'affrontent une seconde fois à Riyad, en Arabie saoudite. De nouvelles qualifications se tiennent, les pilotes du groupe A étant ceux qui ont fini aux places impaires lors de la course de la veille (cela inclut le vainqueur de Vries donc) et les membres du groupe B ceux qui ayant fini aux places paires.

Groupe A - Petite frayeur pour de Vries

Le pilote Mercedes poursuit sa marche en avant en prenant le meilleur temps provisoire (1'08"542), à quelques minutes du drapeau à damier. Les deux pilotes Porsche sont quant à eux dans la zone rouge, alors que Pascal Wehrlein s'est adjugé le meilleur temps de la séance d'essais libres du matin. L'équipe allemande profite du fait d'avoir ses deux pilotes dans le même groupe pour jouer avec l'aspiration. Toutefois, ce n'est pas concluant.

Les conditions de piste s'améliorent nettement à la fin du temps imparti, et les améliorations pleuvent. Oliver Askew, qui découvre la Formule E ce week-end, remonte jusqu'en deuxième position tandis que son coéquipier, Jake Dennis abaisse la meilleure marque à 1'08"419. Lucas di Grassi, Oliver Rowland et André Lotterer s'immiscent dans le top 4 et de Vries, leader il y a quelques secondes, se retrouve dans la zone rouge ! Le Néerlandais met les points sur les i avec un 1'07"939 autoritaire. Le grand perdant de la première phase s'appelle Dennis, le Britannique glissant finalement jusqu'à la cinquième place.

Pilotes éliminés : Dennis, Wehrlein, Sette Câmara, Askew, Buemi, Turvey, Cassidy

Groupe B - Vandoorne au tapis !

Au terme des premiers tours chronométrés, António Félix da Costa, qui a très vite abandonné hier soir en raison d'un accrochage dans le premier virage, prend la première place en 1'08"126. Quelques minutes plus tard, son coéquipier Jean-Éric Vergne et Edoardo Mortara font mieux, avantage Suisse (1'07"724). Sam Bird a quant à lui déjà retiré ses gants : un contact contre le mur dans sa première tentative a endommagé sa Jaguar.

Contrairement à ce qui s'est passé dans le groupe A, on note très peu d'améliorations à la fin de la séance du groupe B. Stoffel Vandoorne, le poleman du vendredi, n'est que quatrième, le Belge est donc menacé par une potentielle élimination. Et le couperet tombe lorsqu'Alexander Sims entre dans le top 4... avant d'y sortir quelques secondes plus tard avec l'aide de Robin Frijns ! Outre Mortara et Frijns, Félix da Costa et Vergne passent également au tour suivant. Vandoorne n'est que sixième, au mieux il s'élancera en onzième position sur la grille de départ.

Pilotes éliminés : Sims, Vandoorne, Günther, Evans, Ticktum, Giovinazzi, Bird

Félix da Costa s'emmêle les pinceaux, Mortara manque la pole de peu

Les affrontements des quarts de finale sont les suivants : Vergne/de Vries, Félix da Costa/di Grassi, Rowland/Frijns et Lotterer/Mortara.

Le double champion ne peut rien face au Champion du monde en titre et s'incline pour plus de six dixièmes. Le match des lusophones est plongé dans la controverse : Félix da Costa est accusé d'avoir raté le signal pour prendre la piste, s'élançant après le feu vert destiné à di Grassi. Ce dernier a donc attendu qu'un nouveau feu passe au vert, bien après la fin du tour du Portugais, pour s'élancer... Les deux hommes estiment être dans leur bon droit, mais la direction de course tranche et donne di Grassi gagnant.

L'affrontement suivant est nettement moins agité, Frijns collant cinq dixièmes à Rowland et validant son ticket pour la demi-finale. Enfin, Mortara triomphe face à Lotterer, ce qui met les deux Venturi dans le match pour la pole position.

De Vries et Mortara font ensuite le meilleur temps en demi-finale, ce qui n'est pas surprenant puisque ce sont eux qui ont terminé en tête de leur groupe au début des qualifications. Le pilote suisse est le premier à s'élancer et perd deux dixièmes dès le premier virage en se montrant trop gourmant sur le freinage. Le reste de son tour est cependant particulièrement solide, et de Vries n'a aucunement le luxe de lever le pied. Mortara coupe la ligne avec un 1'07"159 et son rival, qui continue de perdre du temps, n'améliore que de cinq millièmes de seconde (1'07"154) !

Le camp Mercedes a eu donc très chaud mais s'adjuge une deuxième pole consécutive. Mortara peut se mordre les doigts car, sans son erreur, le meilleur temps était certainement pour lui. Frijns et di Grassi occupent la deuxième ligne, Vergne est sixième, juste derrière son ancien coéquipier Lotterer. Vandoorne, l'homme le plus proche de Nyck de Vries au championnat, n'est que douzième sur la grille.

E-Prix de Diriyah 2022 - Qualifications 2

Groupe A

Groupe B

Quarts de finale

Demi-finales

Finale