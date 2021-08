De Vries titré et Nato vainqueur au terme d'une course folle

Le sens du circuit de Tempelhof a été inversé entre la première et la deuxième course de l'E-Prix de Berlin, finale de la saison 2020-21 du Championnat du monde de Formule E. Cette course marque également l'ultime apparition de BMW et d'Audi dans la discipline électrique, les deux constructeurs tirant leur révérence cette saison. Ils pourraient également être rejoints par Mercedes.

Dix-huit au début du week-end, ils ne sont plus que treize pilotes à pouvoir prétendre au titre mondial. Nyck de Vries occupe la tête du classement général mais ne s'élance que 13e sur la grille de départ, la pole position étant occupée par son coéquipier, Stoffel Vandoorne. Le Néerlandais est dans l'obligation de remonter aujourd'hui s'il ne veut pas voir Mitch Evans, troisième sur la grille et quatrième au championnat, lui souffler le titre mondial.

Mais les rêves du pilote Jaguar prennent fin dès l'extinction des feux : Evans reste scotché sur son emplacement, les pilotes font de leur mieux pour l'éviter mais Edoardo Mortara n'y parvient pas et le percute violemment. C'est une scène incroyable, le quatrième et le deuxième du classement général abandonnent dès le départ ! La ligne droite est jonchée de débris, et la direction de course brandit immédiatement le drapeau rouge.

Cet accrochage profite évidemment à Nyck de Vries, qui voit deux de ses adversaires mettre pied à terre, mais également à Jake Dennis, huitième, qui occupe virtuellement la tête du championnat à ce stade de la course, à égalité avec De Vries !

Il faut environ une vingtaine de minutes pour que la piste soit nettoyée et la course relancée. Mais un nouveau retournement de situation se produit quelques secondes plus tard, et il implique Dennis ! Le rookie bloque ses roues au premier virage en mettant la pression sur Sébastien Buemi, percute le mur et abandonne ! De Vries est désormais dans un fauteuil pour remporter le premier Championnat du monde de Formule E puisque son plus proche adversaire encore en piste, Robin Frijns, n'est que 18e.

Norman Nato est le premier pilote du top 10 à activer le mode attaque, ce qui lui permet de monter sur le podium lorsque ses adversaires l'imitent le tour suivant, puis de dépasser le leader Vandoorne, qui ne disposait pas encore du surplus de puissance. Le Français conserve même le commandement après l'activation de son dernier mode attaque et s'échappe, laissant Sims défendre la deuxième position face à la pression exercée par Oliver Rowland.

Le Safety Car refait son apparition à un quart d'heure de la fin de la course après l'abandon d'António Félix da Costa, victime d'un accrochage avec Lucas di Grassi. De Vries n'en demandait pas tant : après l'abandon des deuxième, troisième et quatrième du championnat, c'est au tour du septième de jeter l'éponge, mis dans le mur par le sixième ! Le manque de chance répété du pilote Mercedes tout au long de la saison 2020-21 est contrebalancé de manière impressionnante.

Néanmoins, cet incident n'est pas accueilli avec le sourire par Nato, qui perd toute son avance sur ses adversaires en raison de l'intervention de la voiture de sécurité. Mais le Français vole cet après-midi, et il s'échappe de nouveau à la relance. Di Grassi est pénalisé pour son contact avec Félix da Costa et il est envoyé au fond du classement, une bien triste manière de dire au revoir à Audi.

La fin de course est agitée, mais Norman Nato n'est pas perturbé par le chaos derrière lui : le Français signe sa première victoire en Formule E et fait retentir la Marseillaise sur le podium. Rowland se classe deuxième, Vandoorne troisième. Une huitième place est largement suffisante pour offrir à Nyck de Vries le Championnat du monde, Mercedes faisant carton plein en empochant également le titre au classement des équipes.

E-Prix de Berlin 2021 - Course 2