Dennis s'offre une nouvelle pole à Londres

Groupe A

Jake Dennis a continué sur sa lancée en prenant le meilleur temps de son groupe (1'13"279) devant António Félix da Costa, Nyck de Vries et Oliver Askew. Contrairement à la séance qualificative de la veille, Stoffel Vandoorne n'a pas été en mesure de profiter de la contre-performance de ses rivaux pour le titre. Edoardo Mortara, troisième du championnat, ne s'est certes pas qualifié pour l'étape suivante, mais Vandoorne a également été éliminé.

Éliminés : Günther, Rowland, Vandoorne, Bird, Mortara, Sette Câmara, Lotterer

Groupe B

C'est Lucas di Grassi qui a pris le meilleur temps du deuxième groupe (1'13"006). À la surprise générale, Antonio Giovinazzi s'est hissé dans le top 4, prenant la deuxième place devant Nick Cassidy et Sébastien Buemi. La performance de l'Italien a repoussé Jean-Éric Vergne au cinquième rang. À neuf millièmes près, le Français était qualifié...

Éliminés : Vergne, Wehrlein, Evans, Ticktum, Frijns, Turvey, Sims

Phase finale

Les quarts de finale ont vu Dennis, Félix da Costa, Giovinazzi et Di Grassi se qualifier, Buemi, Cassidy, De Vries et Askew ayant respectivement perdu leur duel. En demi-finales, Dennis a aisément battu Félix da Costa, et Di Grassi a fait de même face à Giovinazzi.

Cela laissait donc le poleman et vainqueur de l'E-Prix de samedi et le champion 2016-17 de la discipline s'affronter pour la pole position. Et le chrono de Dennis, 1'12"535, a été largement suffisant pour offrir au pilote Andretti une deuxième pole consécutive.

Le départ du deuxième E-Prix de Londres du week-end, antépénultième course de la saison 2021-22 de Formule E, sera donné à 16h (heure française).

E-Prix de Londres II - Grille de départ