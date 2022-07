Dennis prend la pole, Vandoorne fait une bonne opération

Groupe A

Sous un ciel gris, Stoffel Vandoorne s'est chargé de prendre le meilleur temps dans le premier groupe, en 1'13"796, alors que les pilotes ont attendu les toutes dernières secondes de la séance pour faire tomber les chronos. Et Mitch Evans a perdu gros : en raison d'un blocage de roue au premier virage, le prétendant au titre n'a pu faire mieux que la huitième place, il s'élancera donc en fond de grille pour la course.

À noter le beau deuxième temps de Sergio Sette Câmara, à deux dixièmes de Vandoorne. Nick Cassidy, intenable à New York, est passé à l'étape suivante. Lucas di Grassi. pensait se qualifier avec sa quatrième place mais tous ses temps ont été annulés pour avoir gêné Evans. Cela signifie que le Brésilien partira du fond de grille, et que Max Günther est qualifié pour les quarts de finale.

Éliminés : Frijns, Bird, Evans, Sims, Wehrlein, Turvey, Di Grassi

Groupe B

La pression était sur les épaules d'Edoardo Mortara et Jean-Éric Vergne. Eux aussi prétendants au titre, les deux pilotes étaient dans la zone rouge après les premières tentatives chronométrées. Finalement, ni l'un ni l'autre n'est parvenu à se qualifier pour l'étape suivante, échouant à cinq dixièmes du meilleur temps de Jake Dennis (1'13"846). Une excellente nouvelle pour Vandoorne, qui a l'occasion de prendre encore plus d'avance sur ses adversaires directs.

Son coéquipier Nyck de Vries s'est classé deuxième, suivi par Oliver Askew et André Lotterer.

Éliminés : Mortara, Félix da Costa, Vergne, Buemi, Rowland, Giovinazzi, Ticktum

Phase finale

Le premier quart a opposé Lotterer à Vandoorne, facilement remporté par le leader du classement général. Ce sont Askew et Sette Câmara qui se sont ensuite affrontés. Une fois de plus, le match n'a pas été disputé puisque le Brésilien a collé trois dixièmes à son adversaire. De Vries a triomphé de Cassidy et Dennis a remporté son duel face à Günther.

En demi-finale, Vandoorne a pris l'ascendant sur Sette Câmara, qui a accusé trois dixièmes de retard sur la ligne d'arrivée. En revanche, de Vries n'a pas pu copier la performance de son coéquipier puisqu'il a été battu par Dennis pour trois dixièmes également.

Ainsi, Vandoorne et Dennis étaient les derniers candidats en lice pour la pole position. Le Belge a eu l'honneur de s'élancer le premier, mais une erreur dans le deuxième secteur a permis au pilote Andretti de prendre un peu d'avance. Dennis a coupé la ligne en 1'13"161, un temps suffisamment bon pour lui garantir la pole à domicile.

E-Prix de Londres I - Grille de départ