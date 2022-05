Le développement des batteries et de l'aéro envisagé pour la Gen4

Après le lancement de la nouvelle Gen3 au Yacht Club de Monaco, qui fera ses débuts lors de la saison 2022-23, un certain nombre de constructeurs, engagés ou non en Formule E, ont tenu des discussions sur les orientations futures du championnat, qui feront suite à cette nouvelle réglementation. Jamie Reigle, dont l'arrivée au conseil d'administration de l'entreprise de technologies des sports mécaniques Griiip a été confirmée vendredi, affirme que les constructeurs impliqués ont partagé un consensus sur la plupart des points de discussion concernant l'orientation future du championnat.

Il a ajouté que tout changement de technologie devrait être abordé avec l'idée d'un plafonnement des coûts attractif, afin de s'assurer que les constructeurs puissent continuer à être impliqués sans que les dépenses deviennent incontrôlables. "Ce que nous avons fait à Monaco était... Je n'aime pas l'appeler la session Gen4, mais il s'agissait de [discuter du] futur de la mobilité électrique, du futur de la Formule E", a déclaré Reigle à Motorsport.com. "Et l'idée était vraiment d'essayer de centrer la conversation autour de la portée du développement technique, parce que nous voulions entendre les constructeurs sur ce qui est important pour eux."

"Nous avons nous-mêmes des points de vue, et c'est notre travail de trouver un équilibre entre les exigences des constructeurs avec la proposition sportive et la volonté des fans. En d'autres termes, tout le monde veut la même chose, n'est-ce pas ? Un sport de qualité, et plus de fans. Nous avons également eu un certain nombre de constructeurs qui ne sont pas dans le championnat, qui sont venus [à la réunion de Monaco], et nous avons aussi eu un certain nombre de constructeurs qui ne sont pas venus à Monaco, mais qui ont quand même dit : 'Nous voulons avoir une conversation avec vous sur votre feuille de route'."

"Je ne pense pas que chacun s'attende à ce que toutes les idées s'intègrent dans le programme, mais il s'agit de s'assurer qu'elles sont entendues, de s'assurer que cela reflète une discussion collective. Nous constatons un intérêt pour ce cycle, que j'appellerai Gen4, à partir de 2026, pour dire : 'Quelle est la portée du développement, et comment pouvons-nous y participer ?'. Une fois le plafonnement des coûts instauré, nous pourrons avoir une discussion très rationnelle avec les constructeurs sur ce qui est important."

La Gen3 (ici, dans un concept Jaguar) sera-t-elle la dernière à voir des monoplaces communes à toutes les équipes ?

Reigle a également expliqué que les discussions ont permis d'isoler certains des souhaits les plus pressants des constructeurs pour l'avenir du championnat au-delà de la Gen3, et a identifié trois domaines principaux – y compris l'ouverture de la technologie des batteries. Le directeur de Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, avait précédemment déclaré que le constructeur souhaitait que la technologie des batteries de la Formule E soit ouverte d'une manière ou d'une autre, bien que le chef technique de NIO 333, Duncan Laycock, ait prévenu qu'une telle ouverture pourrait creuser le fossé entre les équipes.

Cependant, Reigle estime que le développement de la batterie ne pourrait théoriquement être ouvert que dans une faible mesure, soit en offrant une gamme plus large de fournisseurs, soit dans les systèmes de gestion de l'énergie utilisés. "Les trois domaines dans lesquels il y a le plus d'élan, et je ne dirais pas de consensus, mais d'intérêt commun, sont la batterie, le groupe motopropulseur et l'aéro. Je ne suis pas ingénieur, mais il ne s'agit pas nécessairement de la batterie dans son ensemble, mais plutôt du système de gestion de l'énergie. Il y a donc la batterie, le groupe motopropulseur avant et la question de savoir si nous devrions avoir une traction intégrale, de façon permanente ou de temps en temps. Donc certainement la propulsion de l'essieu avant, et ensuite la carrosserie. Personne ne veut se lancer dans un jeu aérodynamique en soufflerie, mais si vous avez des tolérances aérodynamiques, l'idée qu'une Porsche ait un aspect différent de celui d'une Jaguar pourrait être intéressante."

Reigle a également expliqué son nouveau rôle au sein de Griiip, une société dont les outils de collecte et d'analyse de données sont utilisés en DTM, en déclarant : "Vraiment, la principale responsabilité sera de travailler avec Tamir Plachinsky, le fondateur, ainsi que son équipe, juste pour l'aider à le guider à travers les opportunités et comment aller sur le marché, et lui servir un peu de conseiller en tant que PDG."