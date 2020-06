Di Grassi : "Abt mérite de rester en Formule E"

Lucas di Grassi et Daniel Abt sont deux des quatre seuls pilotes à avoir participé aux 63 E-Prix de l'Histoire de la Formule E, de surcroît toujours en tant que coéquipiers au sein de l'écurie Audi Sport Abt Schaeffler, mais c'en est fini de leur duo. Daniel Abt a en effet vu son contrat résilié avec effet immédiat après avoir proposé à un simracer de prendre sa place pour une course virtuelle à but caritatif en Formule E.

Accusé d'avoir triché, l'Allemand s'en est défendu et a affirmé qu'il voulait réaliser une sorte de happening. Cependant, Audi a jugé cet acte intolérable et a mis un terme à sa collaboration avec son pilote, au grand dam de Lucas di Grassi.

"Daniel va vraiment me manquer dans l'équipe", déclare le Brésilien pour Motorsport.com. "Je pense qu'il a le talent et les aptitudes pour être sur la grille de Formule E et quand même avoir de bons résultats. Nous étions à un stade différent de nos carrières lorsque nous nous sommes rencontrés et avons commencé à courir en Formule E. Daniel venait de Formule 2 [alors GP2, ndlr], je venais d'Endurance après être passé par la F1. J'ai sept ans de plus, donc j'étais plus expérimenté et il a beaucoup appris de moi."

"Il est devenu un très bon pilote en courant avec nous, il mérite vraiment de rester sur la grille de Formule E en tant que pilote, et je pense que les gens ont sous-estimé ses capacités. Il est très talentueux, très rapide, et ces dernières années je l'ai trouvé extrêmement compétitif. Il faut vraiment qu'il soit là."

Auteur de deux pole positions et deux victoires, Abt a effectivement obtenu de bien meilleurs résultats lors des saisons 4 et 5 par rapport à ses premières campagnes dans la discipline, mais les cinq premières courses de 2019-20 s'étaient particulièrement mal passées pour lui, avec seulement huit points à son compteur.

Di Grassi (S1-S3) Abt (S1-S3) Di Grassi (S4-S5) Abt (S4-S5) Di Grassi (S6) Abt (S6) Victoires 6 0 4 2 0 0 Podiums 20 4 10 6 1 0 Points 467 (14,15/course) 167 (5,06/c) 252 (10,08/c) 215 (8,60/c) 38 (7,60/c) 8 (1,60/c)

Si di Grassi reconnaît que les deux pilotes ont eu "des hauts et des bas, comme n'importe quel mariage", ils avaient néanmoins "développé une bonne relation" malgré l'inquiétude que pouvait légitimement entretenir le Brésilien au sein d'une équipe gérée par Abt Sportsline (structure menée par le père de Daniel Abt, Hans-Jürgen) lors des trois premières saisons – par la suite, elle est devenue l'écurie d'usine Audi.

"Quand j'ai rejoint l'équipe, je craignais un peu qu'il soit favorisé à cause de son nom", indique di Grassi. "Mais même quand c'était entièrement géré par Abt, l'équipe se comportait de manière très professionnelle et l'objectif principal était de gagner, que ce soit avec moi ou Daniel. Il était un bon coéquipier, nous n'avons jamais eu de grosse dispute au sein de l'équipe."

Il reste à savoir qui va remplacer Abt chez Audi. Les candidats à ce baquet pourraient être nombreux, compte tenu du retrait imminent de la marque aux anneaux du DTM. Pour la saison prochaine, une option évidente serait Nico Müller, qui a été pilote de réserve Audi pendant deux ans et court désormais chez Dragon ; sa titularisation avait déjà été envisagée pour la saison 2019-20, mais Abt lui avait finalement été préféré.

Pour conclure la saison à la place de l'Allemand, c'est René Rast qui part favori, lui qui avait participé à l'E-Prix de Berlin 2016 avec Team Aguri. Rast va tester avec Audi au Lausitzring en juillet et espérera que les calendriers 2020 du DTM et de la Formule E soient compatibles, d'autant que cela représente pour lui une véritable opportunité de trouver un nouveau programme à temps plein s'il réalise des performances convaincantes.

Propos recueillis par James Newbold