Di Grassi sème la pagaille et se fait exclure, Lynn vainqueur

Moins de 24 heures après la première course de l'E-Prix de Londres, le départ de la deuxième épreuve du week-end est donné sur le circuit d'ExCeL London, la piste traversant le centre d'exposition éponyme. Jusqu'à présent, les conditions météo n'ont pas été idéales. La majeure partie du roulage le samedi s'est déroulée sous la pluie, et celle-ci a refait son apparition lors de la deuxième séance qualificative. Sur la grille de départ, menée par Stoffel Vandoorne, les températures sont assez fraîches pour un mois de juillet : 22°C dans l'air, 23°C sur la piste.

À l'extinction des feux, le poleman ainsi que les hommes de tête conservent leur position. Déjà victime d'un accident au départ, Alexander Sims est une nouvelle fois impliqué dans un contact lors du premier tour. Le pilote Mahindra est dans l'obligation de passer par les stands à la fin de la première boucle, tout comme Tom Blomqvist.

Très rapidement, De Vries surprend Lynn et s'empare de la troisième place. Rowland, deuxième, active son premier mode attaque un tour avant Vandoorne, toutefois cet "undercut" ne lui procure aucun avantage, les positions restant les mêmes.

À la porte du top 10, Sébastien Buemi percute à deux reprises René Rast, brisant par la même occasion la suspension avant du pilote Audi. La monoplace bariolée est arrêtée contre le mur, à la sortie du virage 11, et des morceaux de carrosserie jonchent la piste. Le Safety Car fait sa première sortie de la journée pour permettre l'évacuation de la voiture de Rast. Buemi écope d'un stop-and-go de 10 secondes.

Le drapeau vert n'est que de courte durée : quelques instants plus tard, André Lotterer et António Félix da Costa s'accrochent dans le premier virage. Le pilote portugais, qui avait gagné 12 positions, a porté une attaque à l'intérieur mais a été tassé contre le mur par le pilote Porsche. "J'ai dépassé dix gars, c'est le seul qui ne m'a pas laissé de place... C'est n'importe quoi", se plaint le Champion en titre en regagnant son stand. Lotterer est sanctionné avec un passage obligatoire dans la voie des stands.

Le Safety Car sort à nouveau et... il devance Lucas di Grassi et non Stoffel Vandoorne. En effet, le pilote Audi profite de la vitesse réduite par cette neutralisation pour traverser la voie des stands, où la vitesse limitée est plus rapide que celle sur la piste, sous régime de voiture de sécurité, pour dépasser l'ensemble du peloton ! Sans surprise, une enquête est ouverte par la direction de course.

Au drapeau vert, Vandoorne est bloqué par le nouveau leader, moins rapide que le pilote Mercedes. Cela permet à Rowland de revenir sur les talons du Belge pour plonger à l'intérieur du virage 10. La tentative est désespérée car le Britannique freine trop tard et percute la Mercedes. Les deux hommes se retrouvent à l'arrêt, Vandoorne repart 14e, Rowland 19e. Étonnamment, le Britannique n'écope que de cinq secondes de pénalité.

La gestion de la course est assez incompréhensible : il faut patienter de longues minutes avant que di Grassi ne soit finalement sanctionné d'un drive-through mais le Brésilien n'effectue pas sa pénalité, et plusieurs bouts de carbone sont dispersés aux quatre coins de la piste sans être enlevés. Robin Frijns roule par ailleurs sur l'un de ces éléments au bout de la ligne droite principale en tentant de défendre sa position face à Mitch Evans, projetant ainsi davantage de pièces sur le tarmac.

Un ultime accrochage entre Norman Nato et Sam Bird, tous deux dans les points, pimente la fin de course. Et di Grassi, qui a complètement ignoré sa pénalité, écope d'un drapeau noir, signifiant son exclusion. C'est donc Alex Lynn qui s'impose, devant Nyck de Vries et Mitch Evans. Robin Frijns termine quatrième et signe le meilleur tour. Pascal Wehrlein, Maximilian Günther, Nick Cassidy suivent.

Curiosité de ce premier classement : Di Grassi, bien que normalement exclu, semble finalement avoir été classé huitième, puisque son drive through non réalisé et à l'origine du drapeau noir, paraît avoir été converti en temps. Nul doute qu'une clarification sera attendue...

