Dennis dominateur à Diriyah, Vergne résiste pour la deuxième place

Jean-Éric Vergne a signé la pole après avoir devancé Mitch Evans de 0"072 lors de la finale en qualifications, tandis que Jake Dennis et Sérgio Sette Câmara se partageaient la deuxième ligne et que Pascal Wehrlein, vainqueur à Mexico en ouverture de la saison, était sixième sur la grille de départ, aux côtés de Norman Nato.

Vergne a pris un bon envol alors que la lutte a été très disputée derrière lui au premier virage. Evans a conservé la deuxième place devant Dennis, Sette Câmara et Nato, alors que Wehrlein a dégringolé au neuvième rang.

Vergne a très vite activé son premier mode attaque, pour deux minutes, laissant la tête à Evans devant Dennis. Evans est passé dans le chemin imposé afin de l'activer à son tour, pour la même durée, et Vergne est repassé devant lui au prix d'un contact. Le Français a récupéré la tête quand Dennis a enclenché son mode attaque, lui aussi pour deux minutes, mais le Champion en titre a pu rester devant Evans.

Les trois leaders se sont détachés et avaient encore un mode attaque de six minutes à activer. Vergne a encore été le premier à le faire, ce qui l'a relégué au troisième rang derrière Evans, qui l'a ralenti. Dennis a pu creuser un écart de deux secondes et passer dans le chemin du mode attaque tout en restant leader. Vergne a récupéré la deuxième place en profitant de l'activation du mode attaque par Evans.

L'ancien pilote de F1 s'est dans un premier temps rapproché de Dennis mais a visiblement commencé à gérer son énergie et Evans en a profité pour lui reprendre la deuxième place. Le pilote Jaguar était alors le seul des leaders à bénéficier du mode attaque et il a pu fondre sur Dennis. Une fois les six minutes du surplus de puissance écoulées, il a porté une attaque pour prendre la tête au premier virage, mais il est sorti large et Dennis a pu répliquer.

Evans a finalement perdu le contact et Vergne a pu le doubler à nouveau avant le cap de la mi-course, avec une nouvelle touchette entre les deux monoplaces. Dennis a quant à lui creusé un écart qu'aucun pilote n'allait combler.

En difficulté, Evans a laissé la troisième place à Nick Cassidy à dix tours de l'arrivée, son coéquipier ayant déjà gagné plusieurs places... mais le Néo-Zélandais devait encore enclencher ses deux modes attaque. Il est repassé devant Cassidy après le premier, mais pas après le second. Evans a pu combler les deux secondes le séparant de Vergne et s'est fait très menaçant en fin d'épreuve. Il a tenté une attaque dans le tout dernier tour mais il a tiré tout droit et perdu deux places.

Jake Dennis a finalement remporté la course 13"289 devant Jean-Éric Vergne et Nick Cassidy, Sam Bird terminant au pied du podium. Mitch Evans a dû se contenter de la cinquième place devant Norman Nato, Maximilian Günther et Pascal Wehrlein. Sergio Sette Câmara a perdu plusieurs places et s'est classé au neuvième rang, devant Robin Frijns. Impliqué dans un incident au départ, Sacha Fenestraz a abandonné.

Malgré sa course difficile, Wehrlein reste en tête du championnat, avec un point d'avance sur Cassidy, trois sur Vergne et quatre sur Dennis.

E-Prix de Diriyah - Course 1