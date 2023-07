DS Penske à toute épreuve

Il faisait déjà 30°C dans l'air lorsque les monoplaces électriques ont pris la piste à 8h10 précises en ce matin du 15 juillet. La veille, les premiers essais avaient permis à six pilotes de six écuries différentes d'occuper les six premières places, ce qui veut dire qu'aucun leader ne s'était vraiment détaché. Jean-Éric Vergne, sixième à sept dixièmes de seconde de la tête, avait comme à son habitude pris le temps de redécouvrir le tracé. 3,385 km et 19 virages qu'il connait bien, puisqu'il a signé une pole position et une seconde place sur ce même circuit lors de la seconde course du week-end la saison dernière. Mais en 2022, l'E-Prix de Rome avait été organisé en avril et par une météo plus facile à supporter. Avec plus de 40°C au sol, la seconde séance d'essais libres avec les nouvelles monoplaces électriques Gen3 présentait des enjeux qui dictaient une forme de prudence.

Les groupes de qualifications ont ensuite vu les voitures motorisées par Jaguar et Nissan dominer les débats. Sur la grille de départ, la première ligne est 100% Jaguar (Evans et Bird), et la seconde est occupée par le Français Sacha Fenestraz (Nissan) et l'Envision Racing (moteur Jaguar) de Sébastien Buemi. La première Porsche, leader du classement constructeurs, est septième (Jake Dennis sur Avalanche Andretti), et le premier pilote usine de l'écurie allemande (Pascal Wehrlein) est dixème. Il se classe juste devant la Nissan du Français Norman Nato, et la DS Penske de Stoffel Vandoorne, qui a touché un mur dans son tour rapide et s'est privé de quarts de finale. Jean-Éric Vergne, malheureux lui aussi en qualifications, s'élancera de la 16ème position.

Photo de: DPPI

En course, Vergne passe au travers des gouttes

La piste de Rome alterne portions vallonnées et plates, rapides et lentes, mais elle présente la caractéristique d'être assez étroite. Cela complique la tâche pour doubler, et peut générer des problèmes en cas d'accident. La perte de contrôle de Sam Bird, dont la Jaguar encombrera la sortie d'une courbe rapide après avoir tapé deux murs opposés, va causer l'élimination de six voitures. Bird, Buemi, Mortara, Da Costa, Frijns et Di Grassi ne reviendront pas en piste, au terme d'une longue procédure de drapeau rouge. Passés très proches des voitures endommagées, et confrontés aux débris de carbone jonchant la piste, les deux DS Penske ont réussi à éviter le pire.

Au restart, on constate que les trois écuries en tête du championnat ont perdu une voiture, et que les concurrents ne sont plus que 14. Il reste 17 tours sur 25 (plus deux ajoutés plus tard pour compenser une sortie de la voiture de sécurité) à parcourir et tout est encore possible. La course est arrêtée depuis près d'une heure, mais la température est toujours aussi élevée. Les deux DS Penske, reparties en queue de peloton, prennent un mode Attack dans le même tour.

Photo de: DPPI

À mi-course, Vergne a grimpé en cinquième position. Sacha Fenestraz est toujours en tête mais il consomme plus d'énergie que ses poursuivants et finira par devoir lâcher du lest. Au final, Mitch Evans signe une victoire solide, devant Nick Cassidy et Max Günther. Jean-Éric Vergne s'offre une belle 5ème place juste derrière Jake Dennis. C'est l'une des performances à souligner lors de cette journée un peu folle, le pilote français ayant gagné 11 positions en course. Stoffel Vandoorne, pris dans le trafic, termine en 11e position, juste derrière Sacha Fenestraz, peu récompensé d'avoir mené pendant une bonne partie du E-Prix.

À trois courses de la fin de la saison, et alors que la seconde manche de Rome se déroulera ce dimanche dans les mêmes conditions, cinq pilotes peuvent encore prétendre au titre : Nick Cassidy, Jake Dennis, Mitch Evans, Pascal Wehrlein et Jean-Éric Vergne.