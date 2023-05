DS Penske dans son jardin pour l'E-Prix de Monaco

Monaco, sa vue imprenable sur la Méditerranée, son port, ses casinos, ses yachts, ses voitures de luxe… et surtout son histoire unique avec la compétition automobile ! Aucun autre pays au monde n’a ce rapport avec les sports mécaniques, surtout sur une superficie de 2 km2… Comme les 24 Heures du Mans ou le Grand Prix de Formule 1, l’E-Prix de Monaco est celui que chaque pilote de Formule E tient à inscrire à son palmarès.

Pour DS Penske, la pression est à son comble car c’est en outre la course la plus proche de son siège social. À Monaco, il suffit de prendre l’un des 79 ascenseurs publics pour se retrouver en France... Si on ajoute à cela que Jean-Éric Vergne a couru en Principauté dans diverses disciplines, qu’il est français et qu’il a déjà gagné Monaco en Formule E (en 2019 avec DS), on comprend un peu mieux les enjeux.

Concernant Stoffel Vandoorne, même si le champion du monde en titre est de nationalité belge, c’est à Monaco qu’il a élu domicile il y a quelques années. Pour lui aussi, c’est quelque part une course à domicile. "La grande différence, et ça compte, c’est que le soir je dors dans mon lit et non à l’hôtel", indique Stoffel Vandoorne, qui aime le calme des lieux mais aussi la météo, qui lui permet de faire beaucoup de sport en extérieur. "En outre, c’est vrai que le tracé, depuis que nous utilisons le circuit en totalité, convient parfaitement à la discipline, et même mieux qu’à la Formule 1, où il plus difficile de doubler qu’en Formula E."

Stoffel Vandoorne (DS Penske) est chez lui à Monaco Photo de: DPPI

On se souviendra alors que la course de 2022 avait justement été remportée par Vandoorne, lequel était en même temps passé leader du championnat juste devant Jean-Éric Vergne, quant à lui troisième de l’épreuve. En 2021, l’E-Prix avait été remporté par António Félix da Costa, alors pilote DS Techeetah, et en 2019 JEV avait pris la tête du championnat (et l’avait gardée jusqu’au bout) en remportant l’étape monégasque.

Ce sont donc une course et un circuit très importants, et qui semblent jusque-là sourire au constructeur français. Il n’en reste pas moins que le développé monégasque comporte quelques pièges. "Comme tous les circuits urbains, il n’offre pas de dégagements et la moindre erreur se paye cash", indique Jean-Éric Vergne. "En même temps, c’est une piste parfaitement lisse, refaite tous les ans, et à ce titre on peut dire que Monaco n’est pas comme tous les circuits urbains."

Monaco, ce n’est pas que la course

Tout constructeur premium aime venir en Principauté, et pas seulement pour des raisons sportives. Ce n’est pas le cas de tous les circuits de la saison, en fonction du prestige des lieux, mais aussi des opportunités de marché. Un pays où une marque n’est pas vendue n’a que le côté purement sportif à y exploiter. En revanche, toutes les marques rêvent d’un lieu haut de gamme pour y inviter clients et prospects à voir ses voitures de course évoluer, et pouvoir y exposer ses modèles de série. C’est même l’une des raisons principales de l’engagement d’un constructeur dans une discipline de sport automobile.

Pour DS Automobiles, compter un pilote français dans ses rangs, et qui en outre gagne des courses et dont le coéquipier est champion du monde en titre, c’est une combinaison parfaite du point de vue de la communication pour une course comme Monaco. Est-ce que toutes ces bonnes raisons se transformeront en alignement des planètes le 6 mai prochain pour le team tricolore ?

Porsche et Jaguar, ses principaux concurrents, seront également à la recherche d’un bon résultat, Monaco étant pour eux aussi un petit mais très intéressant marché, en marge des gros points à inscrire dans les deux championnats.

DS Penske rêve de briller en Principauté Photo de: DPPI