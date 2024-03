DS Penske prêt pour un nouveau défi avec l'E-Prix de Tokyo

En plus d’être un sport a priori individuel mais qui demande aux deux coéquipiers de collaborer afin d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs voitures, la Formule E est certainement la discipline de sport automobile où l’expérience du pilote est la plus importante. L’usage de ces monoplaces électriques demande de maitriser de nombreux modes, d’être en permanence en communication avec un ingénieur pour gérer l’énergie et même − fait contre-nature pour un pilote − de relâcher la pédale d’accélérateur au milieu d’une ligne droite pour recharger les batteries (au risque, sinon, de ne pas voir la ligne d’arrivée).

Et comme, le plus souvent, les circuits sont urbains et éphémères, les équipes débarquent parfois au bord d’un tracé sans jamais y avoir roulé. C’est exactement ce qui va se passer ce samedi dans le quartier d’Odaiba, dans la baie de Tokyo. Ce sera la première fois de son histoire que la ville va fermer ses rues à la circulation pour y organiser un événement de cette ampleur. C’est dire si chacun a envie d’inscrire cette manche à son palmarès, manche pour laquelle la science de la course en électrique et la préparation au simulateur seront déterminantes.

DS Penske en bonne position, sur le papier

Avec dans ses rangs le seul double champion de la discipline (Jean-Éric Vergne, vainqueur du championnat en 2018 et 2019) et le champion du monde 2022 (Stoffel Vandoorne), DS Penske a de toute évidence un duo de pilotes à même de réussir dans ce genre d’exercice. En outre, on a pu constater la saison dernière que les nouveaux circuits leur réussissaient.

La victoire de Jean-Éric Vergne à Hyderabad (Inde), son podium au Cap (Afrique du Sud) ou la pole position de Stoffel Vandoorne à São Paulo (Brésil) ont fait que l’équipe franco-américaine est celle qui a marqué le plus de points sur les nouveaux tracés, devant Jaguar et Porsche, pourtant dominants. Mais depuis le début de cette saison, les monoplaces préparées par DS Automobiles ont réduit l’écart avec leurs concurrents les plus performants.

"À São Paulo, et plus globalement depuis le début de la saison nous avons répondu présent en qualifications", indique Stoffel Vandoorne. "C’est encourageant pour l’avenir et cela doit nous mettre en confiance pour Tokyo, même si nous savons qu’en Formule E, rien n’est jamais acquis."

Jean-Éric Vergne (DS Penske) Photo : DPPI

Pour Eugenio Franzetti, le directeur de DS Performance, qui développe les voitures de l’écurie DS Penske, le travail réalisé au cours des dernières semaines commence à porter ses fruits.

"Nous avons beaucoup travaillé sur la stratégie énergétique entre les courses de Diryah et São Paulo, et nous avons envisagé de nouveaux axes de développement pour préparer Tokyo. Personne n’a jamais roulé sur ce circuit, et nous savons que notre expérience nous permet de bien nous préparer dans ce cas de figure. À nous de saisir une fois encore cette opportunité, avec des qualifications et une course solides. Nous avons démontré que nous sommes encore plus compétitifs et réguliers cette année, nous mettons souvent les deux voitures dans les points, et nous savons que nous avons indéniablement une carte à jouer. C’est maintenant à nous de faire le nécessaire."

Long de 2,58 km pour 18 virages, le circuit de Tokyo comporte trois grandes lignes droites mais aussi des virages serrés. D’un point de vue énergétique, la piste a été travaillée au simulateur par les équipes techniques et les pilotes de DS Penske, chez Stellantis Motorsport à Satory, proche de Paris. À Tokyo, les premiers essais sont programmés vendredi après-midi, puis les qualifications et la course se dérouleront samedi. Ce sera alors une grande première pour l’histoire du sport automobile au Japon, et peut-être pour l’écurie franco-américaine DS Penske.