DS Penske veut revenir plus fort en Formule E

L’an dernier, les compteurs ont plus ou moins été remis à zéro avec l’arrivée des Gen 3, les monoplaces de troisième génération, très différentes de celles qu’elles ont remplacées. Chaque écurie s’est adaptée avec plus ou moins de succès à cette farandole de nouveautés, la combinaison entre nouvelle voiture et nouveau manufacturier de pneu ayant été un peu difficile à digérer. En fin de saison, on a bien vu se détacher Jaguar et Porsche, que seul DS Penske a été en mesure de challenger au fil du championnat 2023.

Au cœur d’une discipline où l’expérience et l’analyse des données priment dans la quête à l’amélioration de la performance, on notera que si Porsche et Jaguar ont dominé sur les premières et les doubles headers, DS Penske est l’écurie qui a marqué le plus de points lors des nouvelles courses du calendrier. La victoire de Jean-Éric Vergne en Inde, puis sa seconde place juste après en Afrique du Sud ont démontré que le Français, seul double champion de la discipline, avait son mot à dire face aux géants britannique et allemand.

Dans la continuité de la saison, le sursaut de Stoffel Vandoorne, poleman au Brésil, a nourri l’espoir d’entrevoir une bataille à trois jusqu’à la fin du championnat. Mais, à partir de la manche de Monaco (9e course de la saison), le manque de réussite et quelques erreurs ont coûté de précieux points à DS Penske, troisième des constructeurs.

Photo de: DPPI Jean-Eric Vergne, DS Penske

Repartir sur de bonnes bases

Quelques jours après la fin du championnat 2023, les ingénieurs et les pilotes ont repris le chemin de l’entraînement. Dans les cartons de DS Penske, de nombreuses évolutions attendaient d’être appliquées sur les DS E-Tense FE23.

"Notre monoplace est la plus technologique, la plus puissante et la plus performante des trois générations de voitures de course que nous avons développées", indique Eugenio Franzetti, directeur de DS Performance, la branche compétition de DS Automobiles qui a mis au point la voiture. "C’est vrai que la saison dernière a été un ascenseur émotionnel, avec beaucoup de joies et de déceptions, mais nous n’avons pas baissé les bras. Comme toujours, nous avons beaucoup travaillé pour donner à nos pilotes une monoplace encore meilleure, afin de leur permette de se battre aux avant-postes."

De côté des titulaires de DS Penske, l’optimisme est de mise, car les pistes exploitées en développement ont visiblement donné des résultats positifs. "La meilleure stratégie, c’est le travail sans relâche", indique Jean-Éric Vergne. "L’an dernier, nous avons beaucoup appris de la voiture, qui était 100% nouvelle. Nous avons ensuite fait beaucoup de tests en nous concentrant sur sa partie software. C’est de l’amélioration de cette partie logicielle que nous espérons tirer toute la quintessence afin de rendre notre monoplace hautement compétitive."

Photo de: DPPI Stoffel Vandoorne, DS Penske

Le logiciel de gestion de la voiture, c’est le cœur même de la performance, et un programme qui peut évoluer sans cesse, en dehors de toute considération physique. Et alors que les monoplaces ont été placées dans des containers direction le Mexique début novembre, juste après les essais de Valence (Espagne), les équipes ont pu continuer de travailler sur le "soft" et tester leurs évolutions sur la voiture de développement.

"Depuis la fin du championnat 2023, nous avons énormément travaillé pour mieux comprendre les Gen 3", indique Stoffel Vandoorne, Champion du monde 2022 et qui a effectué l’an dernier sa première saison avec DS Penske. "Le pilotage d’une monoplace est un travail individuel, mais en Formule E c’est aussi un travail d’équipe où on partage beaucoup de choses. JEV et moi courons tous les deux pour la victoire, mais notre but est de travailler pour l’équipe. Mon objectif est de tout faire pour qu’on retrouve rapidement et durablement le chemin de la victoire."

Comme DS Penske, les autres écuries ont travaillé pour affiner leurs voitures et permettre à leurs pilotes d’en tirer le maximum. Quels seront les constructeurs qui domineront en ce début de saison ? Les premiers éléments de réponse arriveront samedi soir, après la course.