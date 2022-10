DS s'associe à Penske et recrute Vandoorne aux côtés de Vergne

Le lancement de la Gen3 sera également synonyme d'un troisième chapitre pour DS en Formule E. D'abord associé à Virgin dans le championnat, puis à Techeetah au cours des quatre dernières saisons, le constructeur a rompu ses liens avec l'équipe chinoise, dont l'avenir est incertain, pour devenir le partenaire de Dragon Penske. DS amène avec lui Jean-Éric Vergne et l'associera à Stoffel Vandoorne, Champion en titre mais libre après le départ de Mercedes. Malgré ce changement d'environnement, le Belge espère conserver sa couronne.

"Je suis très heureux de rejoindre DS Penske dès la saison prochaine", déclare Vandoorne. "C’est un grand changement pour moi après quatre années chez Mercedes mais je suis très enthousiaste de commencer à travailler avec l’équipe. DS a obtenu de très bons résultats par le passé avec deux titres pilotes et deux titres équipes, c’est un très beau palmarès que j’espère enrichir très rapidement ! Aussi, je suis très content de l’association avec le seul double champion de Formule E."

"Je pense que JEV et moi serons l’un des meilleurs duos du plateau pour la saison 9. Nous sommes actuellement en pleine préparation Gen3 et je démarre l’histoire avec ma nouvelle équipe : deux formidables challenges pour les années à venir ! Une chose est sûre, j’ai hâte de retrouver les circuits, de me bagarrer pour défendre mon titre de Champion du monde et gagner de nombreux trophées !".

Jean-Éric Vergne va de son côté rester lié à DS, ce qui n'est pas une surprise puisqu'il porte également les couleurs de Peugeot, autre marque du groupe Stellantis, en Endurance. "Je suis extrêmement heureux de continuer l’aventure avec DS", se réjouit le Français. "Notre toute première course remonte à 2015 et je pense que notre association a marqué l’histoire de la FE. Avec DS et les brillants ingénieurs qui sont avec moi depuis de nombreuses années, nous avons remporté ensemble 28 podiums, 10 victoires et bien sûr nous avons conquis deux titres Pilotes et deux titres Teams ! Au cours de toutes ces saisons, j’ai construit une vraie relation de confiance avec l’équipe tant au niveau humain que sportif."

Jean-Éric Vergne

"Je suis également enchanté du partenariat avec Penske, qui est un nom mythique dans l’univers du sport automobile, et de former un duo très solide avec Stoffel. Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre et nous allons tout donner pour faire briller DS Penske au plus haut niveau. La Gen3 nous offre de nouvelles opportunités pour continuer d’exprimer nos belles performances et je suis plus motivé que jamais pour remporter de nouveaux titres !".

Une nouvelle ère pour DS et Penske

Comme c'était le cas en alignant António Félix da Costa, parti chez Porsche, et Vergne la saison dernière, la nouvelle entité DS Penske fera donc rouler deux pilotes déjà titrés dans la catégorie. L'objectif du constructeur tricolore sera de décrocher les deux titres mondiaux.

"C’est toujours un moment important de vivre la mise en place d’une nouvelle association et toutes les équipes DS Performance sont impatientes de démarrer cette aventure avec Penske Autosport", déclare Thomas Chevaucher, directeur de DS Performance. "Et nous inaugurons ce partenariat de la plus belle des manières avec deux Champions du monde dans le team !".

"En effet, avec Stoffel et Jean-Éric, nous avons probablement l’un des duos les plus prestigieux mais aussi la paire de pilotes la plus rapide du plateau. Avec l’expérience de DS Performance pour le groupe propulseur et l’expertise software, nous sommes maintenant en place pour poursuivre notre chasse aux victoires et aux titres !".

Penske et DS ne feront qu'un la saison prochaine

Dragon Penske, qui faisait rouler Sérgio Sette Câmara et Antonio Giovinazzi la saison passée, espère franchir un cap avec son nouveau partenaire. "Nous sommes ravis de nous associer à DS Automobiles, une marque automobile emblématique qui partage nos ambitions dans la recherche de l'excellence", souligne Jay Penske, patron de l'équipe et fils du légendaire Roger Penske, fondateur de l'équipe éponyme en IndyCar. "Il s'agit d'une étape importante pour notre équipe, et quelque chose que nous attendons avec impatience depuis des années."

Deux marques du groupe Stellantis seront représentées en Formule E la saison prochaine puisque Maserati va prendre la suite de Venturi. L'équipe du constructeur italien sera dirigée par James Rossiter, déjà impliqué dans le groupe cette année, en tant que pilote Peugeot en Endurance. L'Anglais succèdera ainsi à un duo composé de deux autres anciens pilotes, Susie Wolff et Jérôme d'Ambrosio, qui ont quitté la structure.

