L'E-Prix de Portland et les espoirs de DS Penske

Comme à trois reprises depuis le début de cette saison, les pilotes des monoplaces électriques du championnat du monde de Formule E vont évoluer sur un nouveau tracé. C’est aussi la première fois que la série se rend dans le nord-ouest des États-Unis, et la ville de Portland, en Oregon, n’a pas été choisie au hasard. Elle est souvent prise pour exemple au regard de sa politique de protection de l’environnement, ce qui constitue des valeurs que cherche aussi à véhiculer la Formule E.

Le Portland International Raceway n’est pas totalement inédit car c’est un circuit permanent qui est utilisé par moult séries américaines dont l’IndyCar. La Formule E avait déjà reproduit le modèle "Indy-FE" à Long Beach (Californie) lors des saisons 2014-2015 et 2015-2016, avant de partir sur la côte est au profit de la ville de New York (où elle ne se rend plus depuis cette année).

Long de 3,190 km pour 12 virages, le circuit de Portland est globalement rapide avec deux freinages très appuyés et une partie plus lente où il faudra être agile. Ses derniers travaux d’aménagement datent de la fin des années 2000, mais la piste est large et le revêtement est en bon état. Légèrement vallonné, entouré de verdure, il donnera en revanche une autre image de la Formula E, qui se déroule plus volontiers dans un environnement urbain.

DS Penske, Porsche et Jaguar au coude-à-coude

Parmi les équipes qui ont le mieux scoré sur les nouveaux circuits cette année, on retrouve en tête l’écurie franco-américaine DS Penske, avec 75 points glanés entre Hyderabad (Inde), Le Cap (Afrique du Sud) et São Paulo (Brésil). Mais Porsche est très proche (70 points) quand Envision Racing, à moteur Jaguar, avait marqué 62 points sur ces trois nouvelles pistes. Ce sont d’ailleurs elles que l’on retrouve en tête du championnat constructeurs, devant l’écurie d’usine Jaguar et Avalanche Andretti (l’équipe cliente de Porsche), DS Penske complétant le top 5.

Jean-Éric-Vergne (DS Penske) Photo de: DPPI

Deux semaines après les 24 Heures du Mans avec Peugeot, Jean-Éric Vergne aura à cœur de marquer de gros points pour préserver son statut de candidat au titre avant les deux courses de Rome (Italie) où il a souvent eu de bons résultats. À cinq courses de l’épilogue de la saison 9, le Français n’est qu’à 12 points de Mitch Evans (Jaguar), alors que la tête (Pascal Wehrlein) n’est qu’à 37 points et que les trois premiers se tiennent en six longueurs. Quand on considère qu’une seule course peut rapporter jusqu’à 29 points (25 pour la première place, trois pour la pole position, et un pour le tour le plus rapide en course), tout est encore possible pour nombre de candidats au titre.

On notera également que depuis les débuts du championnat les courses américaines ont souvent souri à DS Automobiles. On retiendra la pole position de Sam Bird à Long Beach en 2016, les deux pole positions de DS (Alex Lyn et Sam Bird) et les deux victoires de Bird à New York en 2017, ou encore les deux titres de Jean-Éric Vergne (2018 et 2019, le second avec DS Automobiles) remportés à l’issue des courses new-yorkaises. Ces bons souvenirs augurent-ils d’un bon résultat pour le pilote tricolore à Portland ? Personne n’a de boule de cristal. Ce qui est en revanche évident, c’est que la pression monte et que chaque point pèse un petit peu plus dans la course au titre.