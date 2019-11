À 32 ans, Edoardo Mortara s’apprête à disputer sa troisième saison en Formule E, la troisième avec l’équipe Venturi Formula E Team. Après deux premières saisons compliquées sous les couleurs de la formation monégasque – et malgré une première victoire dans la discipline à Hong Kong cette saison -, le Genevois attend beaucoup de la nouvelle association entre Venturi et Mercedes.

Lors des quatre dernières saisons en effet, la structure monégasque a développé son propre powertrain. Mais, face à des résultats en demi-teinte, et face à la concurrence des gros constructeurs arrivés en nombre en Formule E ces dernières saisons, Venturi a annoncé son partenariat avec Mercedes, qui lui fournira son powertrain à partir de la saison 2019-2020.

Pour Edoardo Mortara, il s’agit d’une suite logique, lui qui fait partie de la famille Mercedes depuis 2017, ayant notamment disputé les deux saisons du constructeurs allemand en DTM au volant d’une Mercedes-AMG C63 (deux victoires en 2018), et qui a surtout remporté la victoire lors de la Coupe du monde FIA GT à Macao en 2017 au volant d’une Mercedes-AMG GT3.

La semaine dernière, "Edo" a disputé les trois journées d’essais collectifs de Formule E à Valencia, où lui, son équipier Felipe Massa – reconduit pour une seconde saison chez Venturi FE – et l’ensemble de l’équipe Venturi ont pu commencer à se mettre au travail. Après une journée quelque peu perturbée par divers contretemps techniques, les pilotes Venturi ont pu signer des chronos intéressants.

Nous espérons surtout ne pas perdre trop de temps et de terrain lors des premières courses à prendre nos marques. Edoardo Mortara.

"Nous avons rencontré quelques problèmes lors de la première journée, mais il fallait s'y attendre", explique ainsi Edoardo Mortara à Motorsport.com. "Avec l'arrivée d'un nouveau powertrain, il y a beaucoup de travail d'intégration, avec un nouveau software également."

"Mais nous avons bien cerné ces problèmes et nous avons trouvé des solutions, et la suite s'est plutôt bien passée. Nous espérons surtout ne pas perdre trop de temps et de terrain lors des premières courses à prendre nos marques."

Edoardo Mortara, Venturi Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pour Mercedes également, cette collaboration est la suite d’une première approche de la discipline la saison passée sous la bannière HWA (avec Stoffel Vandoorne et Gary Paffett)… avec des powertrains fournis par Venturi. En 2019-2020, Mercedes disposera ainsi d’une équipe officielle (Vandoorne et Nyck de Vries), et d’une équipe cliente avec Venturi.

"Ce n'est pas simple, sur le court terme", continue Mortara. "Il est certain que nous pouvons nous préparer à beaucoup de travail. Mais sur le long terme, cette décision est la bonne."

"La saison 2018/2019 a été compliquée, surtout en deuxième partie de saison. Pour une équipe privée, il est difficile de lutter avec les gros constructeurs qui sont désormais présents en Formule E, et nous associer à Mercedes est une excellente chose. Leur manière de travailler est remarquable, c'est un constructeur important, et je suis certain que nous allons rapidement devenir compétitifs avec eux."

Au cumul des trois journées de tests à Valencia, Venturi a placé ses pilotes aux 12e et 18e rang, avec Felipe Massa et Edoardo Mortara, respectivement. Rendez-vous désormais les 22 et 23 novembre à Ad-Diriyah, en Arabie Saoudite, pour l’ouverture de la nouvelle saison.