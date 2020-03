Edoardo Mortara : " Je suis fier de notre performance"

Après sa huitième place au Mexique, Edoardo Mortara entendait bien se distinguer sur le Circuit Moulay El-Hassan de Marrakech, qui ne lui avait pas vraiment réussi en 2019 (13e).

Le Genevois confirmait les progrès de la monoplace de l’équipe Venturi, en signant un excellent troisième meilleur chrono lors des qualifications, s’invitant ainsi pour la Super Pole. Décrochant finalement la cinquième place sur la grille de départ, "Edo" se mettait en bonne position pour signer un bon résultat en course.

La course, justement, ne fut pas de tout repos pour le pilote suisse, qui conservait sa position au départ avant d’être pris dans une bataille incessante tout au long de l’épreuve, notamment face à Sébastien Buemi, Jean-Eric Vergne ou encore André Lotterer.

Edoardo Mortara, Venturi signe des autographes Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Encore cinquième en vue de l’arrivée, il maintenait son rang jusqu’à la ligne d’arrivée malgré un accrochage dans le dernier tour avec Alexander Sims (BMW Andretti), signant là son quatrième résultat dans les points en six courses, et se maintenant au septième rang du classement du championnat, à six unités seulement de la cinquième place détenue par Lucas di Grassi.

"Je suis fier de notre performance", se réjouissait Edoardo Mortara à l’issue de la course. "Le week-end n’a pas très bien commencé pour nous et nous avons dû régler certaines choses à partir des essais. Les qualifications se sont bien passées et notre rythme a été bon pendant la course."

"J’ai dû lutter sur le circuit, ce qui m’a coûté de l’énergie, mais cette 5e place est très positive. Même si nous remportons des points importants aujourd’hui, nous devons garder les pieds sur terre en prévision de la prochaine course de la saison où, je l’espère, nous pourrons garder cette même forme."

La prochaine épreuve devrait se dérouler le 4 avril dans les rues de Rome.

Related video